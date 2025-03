Adlercreutz: Työtä tasa-arvon puolesta on jatkettava

– Globaalilla tasolla tasa-arvo on ottanut edistysaskeleita, mutta paljon on vielä tehtävää. Viime aikoina kehitys on lisäksi mennyt väärään suuntaan ja näemme päättäväisiä kampanjoita naisten ja tyttöjen oikeuksia vastaan eri puoli maailmaa. Se, mitä saamme todistaa ympärillämme sekä täällä että maailmalla osoittaa, että työ tasa-arvon puolesta ei ole vielä läheskään valmis, RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo.

Adlercreutzin mukaan kansallisella tasolla on vielä paljon tehtävää. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista. Myös Suomen työmarkkinat ovat edelleen vahvasti eriytyneet sukupuolen mukaan.

– Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään. Sukupuoleen perustuvan väkivallan korkea määrä on häpeäksi Suomelle ja sen torjumiseksi vaaditaan pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä, Adlercreutz sanoo.

– Hallituksen tiedonantoon syrjimättömyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sisältyy koko koulutusjärjestelmän kattava tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelma, jonka tulen opetusministerin roolissa esittelemään kevään aikana, Adlercreutz sanoo.