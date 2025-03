Olen niitty, odotan – tahdonvastaisen lapsettomuuden inspiroima runokokoelma

Joku jonkun poika – Jyrki Pellisen uusi runokokoelma 24.2.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Jyrki Pellisen runokokoelma Joku jonkun poika on julkaistu Aviadorin kustantamana. Kuuntelen auringon nousua minulle annetaan lupa on aina annettu olen ollut monessa paikassa enkä kauan missään menen yläkerrasta alas märkä maa tekee stopin on oltava kengät sade soi kuin yksinäinen viulu PELLINEN, JYRKI : Joku jonkun poika 212 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813496 Ilmestymisaika: Helmikuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.