Kapellimestari Susanna Mälkki orkesterinjohdon professoriksi Sibelius-Akatemiaan

Susanna Mälkki (s. 1969) on yksi Suomen kansainvälisesti kysytyimpiä kapellimestareita, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä lukuisissa maailmalla arvostetuissa sinfoniaorkestereissa ja oopperataloissa. Hän on saanut tunnustusta laajasta ohjelmistostaan ja syvälliseen analyysiin perustuvasta taiteellisesta näkemyksestään, joka nostaa orkesterin poikkeuksellisiin suorituksiin.

”Olen äärimmäisen inspiroitunut mahdollisuudesta opettaa entisessä opinahjossani ja kehittää Sibelius-Akatemian kuulua kapellimestarikoulutusta edelleen vastaamaan kulttuurikentän alati muuttuviin tarpeisiin”, Mälkki sanoo.

”Kapellimestarikoulutus on kenties kaikkein kattavin musiikin alan koulutus, ja tulevaisuudessakin tarvitaan taiteilijoita, joilla on sekä vahva ammattitaito ja taiteellista näkemystä että johtavan aseman edellyttämää vastuuntuntoa musiikin elävästä historiasta ja sen välittämisestä yleisöille ja tuleville sukupolville”, hän lisää.

Kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen professuuri on toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen tehtävä. Osa-aikaisuus mahdollistaa aktiivisen kansainvälisen ooppera- ja konserttiuran jatkuvuuden professuurin rinnalla. Mälkki seuraa tehtävässä Sakari Oramoa, joka luopuu professuurista kesällä 2025.

”Susanna Mälkin valinta on meille ainutlaatuinen, historiallinen hetki. On kunnia saada yhteisöömme yksi aikamme johtavista kapellimestareista, joka tuo poikkeuksellisen laaja-alaista taiteellista kokemusta Sibelius-Akatemian erittäin tunnettuun kansainväliseen kapellimestari- ja orkesterikoulutukseen”, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sanoo.

Maailmanmaineeseen elävän orkesterin kanssa

Sibelius-Akatemian kapellimestarikoulutus on yksi Suomen arvostetuimmista huippuosaamisen alueista, joka herättää jatkuvaa kansainvälistä kiinnostusta. Sen kulmakiviä ovat lähes viikoittainen harjoittelu harjoitusorkesterin kanssa sekä vakiintunut yhteistyö ammattiorkesterien kanssa eri puolilla Suomea.

Kansainvälisellä kapellimestariluokalla on kerrallaan 7–9 kandi- ja maisteriopiskelijaa, ja vuosittain joukkoon valitaan tiukalla seulalla yksi tai kaksi uutta opiskelijaa. Sibelius-Akatemian orkesterikoulutukseen osallistuu vuosittain noin 300 orkesterisoitinten opiskelijaa eri koulutusohjelmista.

Kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen uuden professorin rekrytointi toteutettiin kutsumenettelyllä.

”Kansainvälistä uraa tekevät huippukapellimestarit ovat erittäin työllistettyjä, usein vuosiksi eteenpäin. Suurin osa heistä ei osallistu avoimiin hakuihin, vaan heidät rekrytoidaan suoraan sekä taiteellisiin että opetustehtäviin. Näistä syistä näimme kutsumenettelyn ensisijaisena vaihtoehtona professuurin täyttämisessä”, Gardberg sanoo.

Susanna Mälkki

Susanna Mälkki opiskeli sellonsoittoa Edsbergs musikinstitut -oppilaitoksessa Ruotsissa, Lontoon Royal Academy of Musicissa ja Sibelius-Akatemiassa. Mälkki valmistui Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi, ensin sellistiksi vuonna 1995 ja kapellimestariksi vuonna 1999.

Vuonna 2024 Taideyliopiston kunniatohtoriksi nimitetty Susanna Mälkki esiintyy johtavien orkesterien kanssa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sekä kaikissa merkittävissä oopperataloissa.

Mälkki toimi Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina vuosina 2016–2023, Los Angelesin filharmonikoiden päävierailijana vuosina 2017–2021, Lissabonin Gulbenkian-orkesterin päävierailijana vuosina 2013–2016 ja Pariisin Ensemble InterContemporain - nykymusiikkiyhtyeen musiikillisena johtajana vuosina 2006–2013.

Mälkille on myönnetty opetusministeriön Suomi-palkinto (2005), Suomen Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia -mitali (2011), Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto (2017), Svenska Litteratursällskapetin Pacius-palkinto (2023) ja Suomen Leijonan komentajamerkki (2024).

Ranskan kunniaritarikunta Ordre des Arts et des Lettres on myöntänyt Mälkille upseerin ja komentajan kunniamerkit (2014 ja 2022), ja hänet on nimitetty Ranskan Kunnialegioonan ritariksi (2016).

Susanna Mälkki on Lontoon Royal Academy of Musicin ja Ruotsin Kungliga Musikaliska Akademienin jäsen. Vuonna 2017 klassisen musiikin lehti Musical America valitsi Mälkin vuoden kapellimestariksi.

Lisätietoa

Emilie Gardberg, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani

Tel: +358 440 883379

Email: emilie.gardberg@uniarts.fi