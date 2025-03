Vesihuollon rakennemuutoksen edistämiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen myönnettiin avustusta 426 000 euroa

Rakennerahastokausi puolivälissä – vaikuttavat tulokset ja uudet mahdollisuudet Itä-Suomessa 25.2.2025 09:03:24 EET | Tiedote

ELY-keskus on myöntänyt yrityksen kehittämisavustusta Itä-Suomessa käynnissä olevalla ohjelmakaudella marraskuusta 2022 alkaen noin 130 miljoonaa euroa 400 yrityksen kehittämishankkeeseen. Euroopan sosiaalirahasto plus -rahoitusta ELY-keskus on myöntänyt 65 miljoonaa euroa yli 200 työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta tukeviin kehittämishankkeisiin. Nykyinen rakennerahasto-ohjelma vuosille 2021–2027 laadittiin tukemaan osaltaan vihreää siirtymää ja yritysten vastuullisuutta. Itä-Suomessa rahoitusta saaneista yleisistä kehittämishankkeista yli 30 % ja yrityshankkeista 40 % edistää vihreää siirtymää.