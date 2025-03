Ollikainen valittiin vaalipiirin kansanedustajien yhteistoimintaverkoston puheenjohtajaksi

– Yhteistyöverkoston työ on äärimmäisen tärkeää maakunnan edunvalvonnan kannalta. Teemme aktiivisesti töitä laajentaaksemme tietoisuutta vaalipiirin ajankohtaisista kysymyksistä, jotta voimme tuoda aluetta ja sen hankkeita paremmin esiin, sanoo Ollikainen.

Verkosto järjestää muun muassa edunvalvontatapaamisia sidosryhmien, kuntien ja maakuntaliittojen kanssa sekä tekee yhteisiä talousarvioaloitteita valtion budjettiin. Lisäksi verkosto järjestää yhteisen kesätapaamisen, jossa käsitellään vaalipiiriä koskevia ajankohtaisia asioita.

– Vaalipiirissä on käynnissä monia suuria hankkeita, ja on tärkeää, että edistämme niitä yhdessä ja saamme niistä ajankohtaista tietoa. Koko alueen elinvoiman kannalta verkosto on erittäin merkittävä, sillä se toimii aidosti yli puoluerajojen sekä hallituksen ja opposition välillä, Ollikainen päättää.