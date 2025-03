Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan luvassa tavanomaista helpompi kelirikkokevät

Kulunut talvi jäi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa melko lyhyeksi, minkä lisäksi lumi- ja pakkasmäärät olivat myös huomattavasti edellisvuotta vähäisemmät. Vaikuttaisi myös siltä, että routa ei ole päässyt tunkeutumaan kovin syvälle tierakenteissa, sillä tiestöllä on havaittavissa tavallista vähemmän roudasta aiheutuvaa epätasaisuutta. Sulaminen ja sitä kautta tierakenteen kuivuminenkin on alkanut tänä vuonna aikaisin. Tällä hetkellä kevään kelirikkotilanne vaikuttaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan osalta hyvältä. Aikaisempiin vuosiin verraten päästään tavanomaista helpommalla.

Tulevien viikkojen sääolosuhteet viime kädessä kuitenkin määräävät sen, millainen kelirikkokevät tulee olemaan: miten nopeasti tierakenteet sulavat, onko kevät kuiva vai sateinen, onko lämmintä, tuuleeko, esiintyykö yöpakkasia jne. Pakkasyöt sekä aurinkoiset ja tuuliset päivät edesauttavat tierakenteen kuivumista ja pienentävät pintakelirikon riskiä. Alueiden eri teiden välillä voi esiintyä voimakastakin paikallista vaihtelua. Viime aikoina sääolosuhteet ovat ihanteelliset, tierungot kuivuvat hitaasti mutta hyvin.

Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi ja alkanut kevät on ollut Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteillä melko helppo. Talviajan pintakelirikon hoito on vaatinut vähäisiä toimenpiteitä. Jonkin verran on ajettu murskeita lähinnä kuoppien tasaukseen ja pintakuivaukseen eikä niinkään kantavuusongelmien vuoksi. Tällä hetkellä alueen sorateiden kelirikkotilanne on rauhallinen ja näkyy lähinnä routaheittoina tiestöllä. Varsinais-Suomessa sorateiden tilanne on paikoin sellainen, että kevätmuokkauksiakin saatetaan päästä aloittamaan jo maaliskuun puolella.

Päällystetyllä tiestöllä poikkeuksellisen leuto talvi ja vaihtelevat sääolot toivat puolestaan haastetta päällysteiden kunnon ylläpitoon. Sydäntalven pakkasjakson sijaan lämpötila sahasi nollan molemmin puolin eikä vesisateiltakaan vältytty. Sääolosuhteet edesauttoivat teiden reikiintymistä ja pahensivat jo valmiiksi huonossa kunnossa olevien päällysteiden vauriotilannetta. Tilanne on haastava ja paikattavaa on runsaasti. Reikiintymisongelmia voi esiintyä vielä kevään aikanakin, jos haastavat kelit jatkuvat. Paikkauksia tehdään molemmissa maakunnissa.

Raskaat kuljetukset kannattaa ajoittaa mahdollisuuksien mukaan kelirikkokauden ulkopuolelle

Ennusteiden valossa tiestölle ei ole odotettavissa painorajoituksia. Tilanne voi kuitenkin vielä muuttua, ja raskaita kuljetuksia kannattaa ajoittaa mahdollisuuksien mukaan kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan. Tienpidossa tarkkaillaan tilannetta, ja painorajoituksia ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä asetetaan tarpeen mukaan.

Painorajoitetuilla teillä sallitaan kuitenkin poikkeuksena rajoitusten ylittävää liikennettä, kuten esimerkiksi hälytys- ja tienpitoajoneuvot, säännölliset linja-autovuorot, elintarviketuotannon kuljetukset sekä muita yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä kuljetuksia. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen, tilapäisen kuljetusluvan painorajoitetulle tielle. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus ja kuljetuksen massa.

Tienkäyttäjiä kehotetaan sovittamaan ajonopeutensa tiellä kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. Raskaita kuljetuksia kannattaa pyrkiä ajoittamaan kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan.

Voimassa olevat painorajoitukset (fintraffic.fi)

Tiestöltä tulevat havainnot voi ilmoittaa seuraavasti:

Mikäli havaitset tiestöllä liikennettä vaarantavia ongelmia, ilmoita siitä suoraan tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7).

Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylän kautta voi jättää kysymyksiä, palautetta ja ilmoituksia tien kunnosta ympäri vuorokauden: Palauteväylä (palautevayla.fi)

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, tienpidon asiantuntija Hanna Skants 0295 022 824