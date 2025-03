Kaakkois-Suomeen tänä vuonna noin 130 km uutta päällystettä - ELY-keskuksen päällystyskohteet vielä kilpailutuksessa

Kuluvalle hallituskaudelle on osoitettu tieverkon korjausvelan purkuun valtakunnallisesti yhteensä 520 miljoonaa euroa, josta vuonna 2024 saatiin käyttöön 250 miljoonaa. Maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä päällystettiinkin valtakunnallisesti yhteensä noin 4 050 kilometriä, näistä 229 km Kaakkois-Suomen ELYn toimesta.

Päällysteisiin kohdennettu lisärahoitus tuplaantui Kaakkois-Suomessa



Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on päällysteisiin, paikkauksiin, tiemerkintöihin ja päällystettyjen teiden kuivatuksen parantamiseen tällä hetkellä ohjelmoitu yhteensä n. 17,1 miljoonaa euroa.



Maantieverkon korjausvelan kasvua pystytään tänä vuonna taittamaan hallituksen myöntämän lisärahoituksen turvin, ja päällysteisiin voidaan käyttää tänä korjausvelkarahoitusta n. 8,3 miljoonaa euroa, joten puhtaasti päällysteisiin kohdennettava rahoitus tuplaantui lisärahoituksen myötä.

- Olemme erittäin tyytyväisiä lisärahoitukseen, koska korjausvelkarahoitus käytännössä tuplasi päällysterahoituksen. Nyt saadun rahoituksen turvin voimme tehdä noin 130 km uutta päällystettä Kaakkois-Suomeen, kertoo johtava tienpidon asiantuntija Sonja Lehtonen. Ilman lisärahoitusta päällystemäärä olisi jäänyt tänä vuonna alle 70 kilometriin.

Päällystysurakoiden kilpailutus vielä kesken Kaakkois-Suomessa



Alueen päällystyskohteet ovat tällä hetkellä vielä kilpailutuksessa. Ratkaisut päällystysurakoiden kilpailutuksiin saadaan maaliskuun loppuun mennessä, jolloin päällystysohjelma mahdollisesti vielä tarkentuu - Paikkausurakan kautta tehtävät paikkaus- ja lyhyet päällystyskohteet sekä kevyen liikenteen väylien päällystykset selviävät vasta myöhemmin kevään ja kesän aikana, Sonja Lehtonen selventää.



Päällysteohjelmointi vaatii pitkäjänteistä seurantaa ja työtä. Lopullinen päällystysohjelma muotoutuu vuosittain tarkemman suunnittelun, vaikuttavuuden/kuntotavoitteiden sekä käytettävissä olevan rahoituksen myötä.



Päällystämisen lisäksi panostetaan teiden rakenteellisiin korjauksiin.

- Rakenteenparantamistoimet ovat merkittävästi kalliimpia kuin pelkän kulutuskerroksen uusinta, kertoo projektipäällikkö Jaakko Ilkka.

Toimenpiteitä tullaan tänä vuonna kohdistamaan alemmalle tieverkolle, joka on kustannuksiltaan kalliimpaa, ja se tulee näkymään päällystyskilometrien määrässä.

- Päällysteverkko ja tierakenteet on kokonaisuudessaan Kaakkois-Suomessa melko hyvässä kunnossa, joten mihinkään massiivisiin toimenpiteisiin ei ole aiheellista ryhtyä. Rakenteenparantamista tullaan tekemään kohteilla, joilla esiintyy kantavuuspuutteita. Tällöin ainoastaan kulutuskerroksen uusinta ei ole taloudellisesti kannattavaa, Ilkka selventää.



Tieverkon nykykunnon ylläpitämiseksi vaadittaisiin valtakunnallisesti vuosittain noin 4 000 kilometrin mittainen päällystysohjelma. Huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä oli koko Suomessa vuoden 2024 lopussa noin 10 200 kilometriä, mikä on noin 18 % maantieverkon pituudesta. Ilman lisärahoitusta määrä olisi ollut huomattavasti suurempi, ja nyt lukema oli jopa hieman pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaakkois-Suomessa huonokuntoista maantieverkkoa oli v. 2024 lopussa noin 10 % (319 km), joten alueemme päällysteet ovat selvästi keskimääräistä paremmassa kunnossa. Jotta Kaakkois-Suomen tieverkko säilyisi nykyistä vastaavassa kunnossa ja korjausvelka ei kasvaisi, pitäisi tänä vuonna päästä vähintään viime vuoden päällystekilometrimäärään (229 km).