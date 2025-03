Lapinlahden biometaanin tuotantolaitos sai ympäristöluvan

Suomen Lantakaasu Oy:n laitos tuottaa biohajoavista jätteistä biokaasua hapettomassa mädätysprosessissa. Biokaasu jalostetaan biometaaniksi ja paineistetaan sekä kuljetetaan edelleen jatkokäyttöön. Laitos tuottaa biometaania vuodessa noin 717 tonnia (10 GWh). Laitoksen prosesseissa tarvittava lämpö tuotetaan hakekattilalla. Laitoksen suunniteltu käyttöönottoajankohta on vuonna 2026.

Tuotettu biometaani on tarkoitus toimittaa pääosin yhtiön Kiuruvedellä sijaitsevalle ja 5.11.2024 ympäristöluvan saaneelle laitokselle nesteytettäväksi liikennepolttoaineeksi. Vaihtoehtoisesti biometaani soveltuu käytettäväksi kaasumaisena liikennepolttoaineena tai energiantuotannossa. Lapinlahden biometaanilaitos on yksi yhtiön kolmesta satelliittilaitoksesta, joista kaksi muuta tulevat sijaitsemaan Sonkajärvellä ja Nurmeksessa.

Biometaanin tuotannossa hyödynnetään nauta- ja sikatiloilta muodostuvia sivutuotteita, kuten liete- ja kuivalantaa sekä peltobiomassoja, kuten nurmisäiliörehua. Lisäksi laitos vastaanottaa elintarviketeollisuuden jätteitä, meijeri- ja panimoteollisuuden jätteitä, teurasjätteitä sekä muun teollisuuden sivuvirtoja.

Biokaasun lisäksi mädätysprosessissa syntyy orgaanista lannoitevalmistetta vuosittain 34 500 tonnia. Lannoitevalmiste toimitetaan pääosin takaisin lantaa laitokselle toimittaneille maatiloille.

Laitoksen toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat haju ja muut ilmapäästöt sekä melu. Laitoksen hajukaasut puhdistetaan ennen niiden purkua piipusta ulkoilmaan. Häiriötilanteissa raakabiokaasu on poltettava soihtupolttimessa. Hajukaasupäästöille on määrätty enimmäispitoisuuden raja-arvo ja lisäksi enimmäispäästöä alempi tavoitteellinen päästötaso. Melulle on määrätty raja-arvot. Laitoksen toiminnasta aiheutuvat hajupäästöt ja melutaso sekä niiden leviäminen on määrätty selvitettäviksi laitoksen käynnistyttyä. Hajupäästöselvityksen perusteella aluehallintovirasto voi tarvittaessa täsmentää ympäristöluvan määräyksiä.

Laitosalueella syntyy hulevesiä, joista osa kierrätetään prosessivedeksi. Hulevesien puhtautta on määrätty tarkkailtavaksi ennen niiden johtamista maaperäimeytykseen ja purkuojaan. Toiminnasta ei synny ympäristöön johdettavia jätevesiä.

Suomen Lantakaasu Oy:n lupahakemus käsiteltiin vihreän siirtymän mukaisena etusijamenettelynä.

Aluehallintoviraston päätös 10.3.2025 nro 17/2025 on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa(diaarinumero ISAVI/2478/2024).

ympäristöylitarkastaja Ville Timonen, puh. 029 501 6737

ympäristöylitarkastaja Jari Kärkkäinen, puh. 029 501 6807

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

