Uudenmaan korkeakoulupaikkavaje jatkuu – ”Uusimaalaiset nuoret selkeästi huonommassa asemassa kuin koko Suomessa keskimäärin”

”Aloituspaikkojen määrä Uudenmaan korkeakouluissa on alimitoitettu suhteessa opiskelupaikkojen kysyntään, jota indikoivat maakunnan opiskeluikäisen väestön osuus, toisen asteen tutkintojen osuus sekä maakunnan korkeakoulujen ensisijaisten hakijoiden osuus”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin projektipäällikkö Olli Oja.

Helsingin seudun kauppakamarin tarkastelussa verrattiin toisen asteen tutkinnon suorittaneita vuodelta 2023 ja korkeakoulujen aloituspaikkoja ja hakeneita (yhteishaun aloituspaikat) vuonna 2024.

34 prosenttia kaikista korkeakoulujen ensisijaisista yhteishaun hakijoista hakee Uudellamaalla sijaitseviin korkeakouluihin. Uudenmaan aloituspaikkojen osuus koko maan yhteishaun aloituspaikoista on kuitenkin vain 26 prosenttia vuonna 2024.

Uudellamaalla asuu 31 prosenttia koko Suomen 19-vuotiaista ja täällä suoritetaan 28 prosenttia ammatillisista perustutkinnoista ja 35 prosenttia ylioppilastutkinnoista.

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari selvitti ensi kerran Helsingin seudun korkeakoulujen aloituspaikkajakaumaa vuonna 2022. Selvityksen mukaan Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lukumäärä jäi selvästi muuta Suomea alhaisemmaksi suhteessa alueen toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin. Tilanne ei ole korjaantunut.

Petteri Orpon hallitusohjelma sitoutuu lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja. Hallitusohjelman mukaan uusia aloituspaikkoja suunnataan erityisesti kasvukeskuksiin ja sinne, missä aloituspaikkojen määrä suhteessa nuoriin on alhainen, sekä aloille ja alueille, joilla ennakoidaan merkittävää työvoimapulaa. Ministeri Sari Multala myönsi helmikuussa 2024 lisärahoituksen korkeakouluille uusiin aloituspaikkoihin vuosille 2024–2026.

”Hallituskausi on nyt puolessavälissä ja kevään puoliväliriihessä asiaan pitäisi viimeistään tarttua. Helsingin seudulla tuotetaan noin 40 prosenttia koko maan bruttokansantuotteesta ja yli kolmannes koko maan työpaikoista on tällä alueella. On erittäin tärkeää, että alueen yritysten osaajatarpeisiin kyetään vastaamaan”, sanoo Olli Oja.

Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella. Helsingin seudun kauppakamari tekee säännöllisesti selvityksiä toiminta-alueensa osaamis- ja rekrytointitilanteesta.

Korkeakoulupaikat Uudellamaalla ja koko Suomessa osoitteessa www.helsinki.chamber.fi tiistaina 11.3. kello 00.10

Lisätiedot:

Olli Oja, projektipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari, olli.oja@helsinki.chamber.fi, +358 50 564 7586.

Julkaisun ennakkopyynnöt: Heini Larros, viestintäjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728