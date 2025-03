Flow Festival julkaisee lisää artisteja ja päiväkohtaisen ohjelman

Flow Festivalin päiväkohtainen ohjelma on julkistettu ja kaikki lipputyypit ovat myynnissä. Lisäksi festivaalin ohjelma täydentyy lukuisilla huippuartisteilla. Flow’ssa nähdään tämän hetken tärkeimpiin brittiartisteihin kuuluva FKA twigs, jonka omaperäisessä musiikissa kuuluu vaikutteita niin trip hopista, R&B’stä, hyperpopista kuin elektronisesta musiikistakin, indierapin omaperäinen supertähti Little Simz, jonka grimeä lähellä oleva tyyli on saanut vaikutteita muun muassa reggaesta, soulista kuin jazzistakin ja jolta ilmestyy toukokuussa uusi albumi kovien odotusten saattelemana, ranskalainen taidepopyhtye Air, joka esittää Moon Safari -klassikkolevynsä upeiden visuaalien ympäröimänä, sekä elektronisen musiikin pioneeri Underworld, jonka ikonisen, Danny Boylen Trainspotting-elokuvassakin kuullun Born Slippy -hitin ilmestymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta.

Festivaalilla esiintyy myös innovatiivinen ja vain muutaman yhteiskeikan tekevä, rapin ja alternativen rajoja rikkova kaksikko Yung Lean & Bladee, viime vuonna Yhdysvaltain-kiertueensa hetkessä loppuun myynyt lontoolaisartisti Lola Young, jonka suosio on noussut räjähdysmäisesti keräten esimerkiksi Suomen Spotifyssa yli 700 000 kuuntelukertaa kuukaudessa, ghanalais-yhdysvaltalainen, persoonallisesta ja groovaavasta sopraanoäänestään tunnettu laulaja, lauluntekijä ja tuottaja Amaarae, monipuolinen teknopop-artisti Sam Quealy, joka on esiintynyt niin Montreux Jazz Festivailla, Toronto Opera Housessa kuin Berliinin Berghainissakin, sekä elektronisen musiikin genrejä sulauttava ja New Yorkin kuumimmaksi uudeksi bändiksi sanottu Snow Strippers.

Flow’n kotimaisia artistikiinnityksiä täydentävät Suomen Spotify-listan ykköseksi noussut ja Emma-gaalassa Vuoden rap -kategoriassa palkittu Turisti, vastustamattomasta live-energiastaan tunnettu Ege Zulu, uutta luovaa vaihetta elävä Ruusut, joka tekee Flow’ssa kesän ainoan keikkansa, ja tämän vuoden Emma-gaalassa hulppeat kuusi palkintoa saanut, Sua sattuu -hitillä läpimurtonsa tehnyt Mirella. Muita uusia kiinnityksiä ovat Funny Girl -levyllään kuulijat ja kriitikot hurmannut Litku Klemetti, KPC-kollektiivista tuttu omintakeinen rap-kaksikko Lyttä & Tohtori Getto, pitkän tauon jälkeen aktivoitunut kulttiyhtye Uusi Fantasia, uuden albumin keväällä 2025 julkaiseva Jore & Zpoppa, energisestä tanssipopistaan tunnettu Olga, melodista R&B’tä karismaattisesti esittävä Senya sekä suomirockia rapiin rosoisasti sovittava Aaro630.

Perjantai 8.8.

FKA twigs, Air play Moon Safari, Bicep, Montell Fish, Autechre, Snow Strippers, Joy Orbison, Avalon Emerson, Turisti, Melo, Saimaa, Regina, Litku Klemetti sekä Lyttä & Tohtori Getto

Lauantai 9.8.

Little Simz, Underworld, Yung Lean & Bladee, Beth Gibbons, Veronica Maggio, Kneecap, Sam Quealy, pehmoaino: ”Sätkynukkekoti”, Ege Zulu, Ruusut (Summer Exclusive), Good Boys, Jore & Zpoppa, Olga sekä Aaro630

Sunnuntai 10.8.

Charli XCX, Khruangbin, Lola Young, Fontaines D.C., Amaarae, Sexmane, Mirella, Pariisin Kevät, Emma & Matilda, DJ Ibusal, Uusi Fantasia sekä Senya

