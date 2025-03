Työmarkkinabarometri: Työnantajien työllistämisodotukset huhti-kesäkuulle mollivoittoiset

”Toisen kvartaalin työllistymisodotukset ovat hyvin linjassa Suomen yleisen taloustilanteen kanssa. Suomen talous on kuitenkin alkanut osoittaa elpymisen merkkejä taantumasta, vaikkakin uusimmat ennusteet ennakoivat maltillisempaa kasvua kuin aiemmin viime vuoden puolella. Työttömyys on kasvanut Suomessa merkittävästi, samalla kun avoimia työpaikkoja on lähes puolet vähemmän kuin vuosi sitten. Työnantajat näyttävät suosivan määräaikaisia työpaikkoja kokoaikaisten sijasta. Edellytykset työllisyyden kasvulle ovat olemassa, mutta käynnissä oleva murros pitää odotukset vielä maltillisina”, kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela.

Parhaimmat työllistämisnäkymät ovat teollisuusalalla, jonka työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on +28 prosenttiyksikköä, parantuen 4 prosenttiyksikköä viime vuosineljänneksestä ja 5 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Samoin tietotekniikka-alan näkymät ovat kohentuneet. Alan kausitasoitettu indeksi on myös +28. Nousua on 12 prosenttiyksikköä viime vuosineljänneksestä, mutta laskua 9 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Suomen tietotekniikka-alan kasvu edelliseen vuosineljännekseen verrattuna on huomattava, sillä Suomen kasvunäkymät ovat alan kuudenneksi parhaat koko maailmassa.

Alueellisessa tarkastelussa rekrytointinäkymät ovat parhaat Pohjois-Suomessa. Alueen työnantajien työllistämishalukuutta kuvaava indeksi on + 34 prosenttiyksikköä. Pohjois-Suomi on ainoa alue, joka on vahvistunut edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 12 ja viime vuoteen verrattuna 8 prosenttiyksikköä.

Työllistämisnäkymät* huhti-kesäkuussa 2025 eri toimialoilla Suomessa:

Teollisuus +28 (+24)

Tietotekniikka +28 (+16)

Kuljetus ja logistiikka +27 (+30)

Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +23 (+34)

Kuluttajatuotteet ja -palvelut + 23 (+15)

Terveydenhuolto ja biotieteet +23 (+10)

Muu* +1 (+10)

Energia-ala 0 (+44)

Viestintäpalvelut** 0 (+21)

*) Suluissa edellisen kvartaalin luku. Sisältää julkisen - ja järjestösektorin.

**) Sisältää mm. televiestintäpalvelut, media-alan, viihteen.

Työllistämisnäkymät* huhti-kesäkuussa 2025 eri alueilla Suomessa:

Pohjois-Suomi +34 (+22)

Etelä-Suomi +21 (+26)

Länsi-Suomi +20 (+23)

Itä-Suomi -6 (+10)



Haastattelut tehtiin ajalla 2.- 31.1.2025.

Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey) ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin (39 449 työnantajaa 41 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 525 työnantajaa.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, mukaan lukien lausumat työvoiman kysynnästä tietyillä alueilla ja teollisuudenaloilla sekä taloudellisesta epävarmuudesta. Todelliset tapahtumat tai tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen. Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin Yhtiön Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle toimittamissa raporteissa, mukaan lukien Yhtiön 31.12.2024 päättyneen tilikauden vuosikertomuksen Risk Factors -osiossa, ja nämä tiedot on liitetty tähän viittauksen kautta. ManpowerGroup pidättäytyy päivittämästä mitään tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvaa lausumaa, paitsi lain vaatimusten mukaisesti.