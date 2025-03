Särkänniemi ja Turva yhteistyöhön – uutuuslaite tulossa kesälle 2025

Särkänniemen uusi huvilaite Drifti brändätään yhdessä vakuutusyhtiö Turvan kanssa.

”Tämän tason laiteyhteistyö on hyvin poikkeuksellista. Olemme nyt ensimmäistä kertaa toteuttamassa tämän mittakaavan huvilaitebrändäystä yhteistyökumppanin kanssa. Olemme iloisia saadessamme juuri Turvan mukaan yhteistyöhön, sillä meillä on yhtenäiset arvot ja molemmilla positiiviset brändit”, kertoo Särkänniemen liiketoiminta- ja kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

Yhteistyön ansiosta Särkänniemessä toteutetaan alkavalla huvittelukaudella enemmän elämyksiä.

“Olemme innoissamme yhteistyöstä Särkänniemen kanssa. Pääsemme tarjoamaan yhdessä huvipuistokävijöille kiehtovia elämyksiä, turvallisuudesta tinkimättä. Meitä yhdistävät arvot: ilo, hymy sekä vastuullisuus. Pyrimme tahoillamme alan parhaaseen asiakaskokemukseen. Tamperelaisena vakuutusyhtiönä haluamme osaltamme edistää seudun vetovoimaa ja olla mukana elämyspuiston kehityksessä”, kertoo vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtaja Ville Raunio.

Uusi laite avataan toukokuussa

Drifti sijoittuu huvipuiston ulkopuolelle Näsinneulan juurelle, joten sen kyytiin on mahdollista päästä pelkällä laitelipulla.

Drifti tarjoaa vauhdikkaan ajoelämyksen monen ikäisille huvittelijoille. Laitteen kyytiin pääsee yli 130 cm pitkät huvittelijat ilman aikuista ja 100–130 cm:n pituiset yhdessä aikuisen kanssa. Laitteen yhdeksän kahden hengen autoa on jaettu kolmeen eri tiimiin, jotka tuovat hurjapäille mukaan kilpailuelementin. Drifti-huvilaitteessa pääsee nimensä mukaisesti driftaamaan – ihan oikeasti.

”Drifti on Särkänniemen valikoimassa uudenlainen, interaktiivinen huvilaite. Jokaisessa auton mallisessa vaunussa on oma käsijarrun tyylinen ohjausvipu, jonka avulla pääsee vaikuttamaan ajokokemukseen”, Aarresuo jatkaa.

Laitteen on valmistanut saksalainen Zierer ja sen teemoittaa Särkänniemen pitkäaikainen yhteistyökumppani, hollantilainen Jora Vision.

Laitekaverit tekevät paluun

Yhteistyö Turvan kanssa palauttaa takaisin tauolla olleen laitekaveritoiminnan. Kysytty laitekaveripalvelu mahdollistaa sen, että mikäli pituus ei riitä huvitteluun tietyissä huvilaitteissa yksin, voi mukaan napata Turvan sponsoroiman laitekaverin.

Laitekaveritoiminta pyörii juhannuksesta koulujen alkuun.

“Särkänniemi on ehdottomasti yksi Tampereen maamerkki ja vetovoimatekijä. Me molemmat tahot Särkänniemen kanssa edustamme tamperelaisia juuria. Turva on Tampereella perustettu ja täällä pääkonttoriaan yhä pitävä vakuutusyhtiö, joka on tarjonnut hymyä ja huolenpitoa vuodesta 1910 lähtien”, Raunio Turvasta jatkaa.