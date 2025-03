VR:n vastuullisuustyö palkittiin: Suomen 5. vastuullisin yritys ja toimialansa ykkönen

VR on vertailussa ylivoimaisesti arvostetuin esimerkiksi matkustajaturvallisuudessa. Asiakkaat kokevat, että valitsemalla VR:n voi samalla tehdä vastuullisen ja ympäristön kannalta viisaan valinnan.

”Vastuullisuus on uusi normaali ja tullut kulutusvalintoihin jäädäkseen. Ihmiset lähtökohtaisesti odottavat yrityksiltä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Sen myötä yritysten on entistä avoimemmin kerrottava toimintansa vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan”, sanoo VR:n vastuullisuudesta, yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja Jonna Juslin.

Kestävät valinnat ovat VR:n strategian ja päätöksenteon keskiössä. VR:n kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä. Nämä ympäristötavoitteet ovat osa vuonna 2024 laadittua vastuullisuusagendaa, joka ohjaa yhtiötä kohti entistäkin kestävämpää liiketoimintaa. Arvojensa mukaisesti VR sitoutuu edistämään tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassaan.

Junaliikenne on jo lähtökohtaisesti energiatehokas ja vähäpäästöinen liikennemuoto. Rautatieliikenteen päästöt ovat vain 1 % kaikista liikenteen päästöistä ja VR:n matkustajaliikenteestä jo 95 % ja raidelogistiikasta 80 % on sähkövetoista. Energiatehokkuuteen panostamalla VR on vähentänyt junien sähkönkulutusta lähes 9 % vuodesta 2022. Myös esimerkiksi vuodesta 2026 alkaen liikenteeseen tulevat uudet lähiliikennejunat ovat jopa 50 % edeltäjiään energiatehokkaampia.

Sustainable Brand Index on Euroopan suurin vastuullisuustutkimus, joka on tehty vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Tutkimuksen tavoitteena on levittää ja lisätä kestävää kehitystä koskevaa tietoa. Vuoden 2025 tutkimuksessa arvioitiin Suomessa 248 brändiä ja haastateltiin yhteensä noin 80 000 vastaajaa, joista 12 000 oli Suomesta. Tutkimusten kohderyhmänä ovat 16–70-vuotiaat, ja otos edustaa kunkin maan väestörakennetta.