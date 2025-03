Vankimäärä jatkoi edelleen kasvuaan vuonna 2024

Vankeja vuonna 2024 oli keskimäärin 3 356. Keskimääräinen vankimäärä nousi 213 vangilla vuoden 2023 tasoon nähden. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä on myös kasvanut ja siten lisännyt työmäärää yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Vuonna 2024 yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia oli keskimäärin 3 941 henkilöä, joka oli 156 henkilöä enemmän kuin vuonna 2023.

Vankimäärän ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien määrän kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa muutokset lainsäädännössä sekä tuomioiden pidentyminen. Kun vankeja on enemmän, myös perustoiminnan kustannukset kasvavat ja henkilökuntaa tarvitaan lisää. Vankimäärän nousu tulee edellyttämään myös uusien vankipaikkojen rakentamista.

Vankimäärän kasvu tuo haasteita vankiturvallisuuteen

Kaikissa suljetuissa vankiloissa on yliasutusta, eli vankeja on enemmän kuin vankipaikkoja. Vankiloiden yliasutuksesta huolimatta turvallisuustilanne on pysynyt kohtuullisen vakaana. Vankien epäasiallinen ja uhkaava käyttäytyminen henkilökuntaa kohtaan sekä vankien välinen väkivalta on kuitenkin lisääntynyt.

Yhteistyön vahvistaminen

Rikosseuraamuslaitos on tulostavoitteidensa mukaisesti edistänyt yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyötä kehittämällä on haluttu vahvistaa sekä rangaistusta suorittavien palvelujatkumoita että väkivalta- ja seksuaalirikollisuuden ehkäisy- ja katkaisupalveluita. Myös poliisin kanssa tehtävää yhteistyötä on vahvistettu. Yhteistyön tavoitteena on lisätä täytäntöönpanon turvallisuutta, estää vankeusaikaista rikollisuutta ja ehkäistä järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia vankiloissa.

Organisaatiouudistus ja säästötoimet tähtäävät perustehtävien tukemiseen

Vaikka Rikosseuraamuslaitos on saanut lisämäärärahaa, viime vuosien inflaatiokehitys, kustannusten nousu sekä vankimäärän kasvu ovat vaikuttaneet siten, että lisämäärärahat on jouduttu suurelta osin kohdentamaan vankiloiden perushuollon ja toimitilojen kustannuksiin henkilöstömäärän lisäyksen sijaan. Rikosseuraamuslaitos toteutti säästötoimenpiteitä vuoden 2024 aikana, mikä helpottaa tulevien vuosien sopeuttamistarvetta. Toimintaa ja rakenteita kehitetään edelleen siten, että resursseja voidaan kohdentaa etenkin perustehtävään ja sen tarvitsemaan tukeen. Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksen toisen vaiheen valmistelu eteni tavoitteen mukaisesti.