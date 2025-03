Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 10.3.2025

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös ylijäämäinen

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuodelle 2024 toimintakuluja budjetoitiin 6 093 107 euroa ja toteutuneet toimintakulut olivat 6 011 923,83 euroa. Suurin menoerä oli henkilöstökulut 3 749 530,53 euroa, jotka ylittyivät budjettiin nähden 34 876,19 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot 1 658 689,17 euroa. Ne alittuivat budjettiin nähden 129 230,49 euroa. Toimintatuottoja budjetoitiin 5 883 019 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 5 966 230,56 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 737 844,99 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostui -60 121,58 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 157 769,87 euroa. Tilikauden ylijäämä on 97 648,29 euroa.

Maakuntaohjelman valmistelu jatkuu kehittämisteemojen mukaisesti

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2026–2029 valmistelu on aloitettu työsuunnitelman mukaisesti. Valmistelun tukena ja menetelmäasiantuntijana toimii MDI Public. Maakuntaohjelman strategiset kehittämisteemat ovat kestävä kilpailukyky ja uudistavat investoinnit, hyvinvointi ja alueellinen resilienssi muuttuvassa maailmassa sekä laadukas ja vetovoimainen elinympäristö. Kaikkia teemoja yhdistää alueiden maakunnan idea, turvallisuus sekä kansainvälisyys. Seuraavassa vaiheessa toteutetaan sähköinen kysely kunnille ja muille keskeisille sidosryhmille sekä kolme aluetilaisuutta huhtikuun alkupuoliskolla Oulaisissa, Kuusamossa ja Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintamalli CPMR:ssä

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Perifeeristen merellisten alueiden konferenssin (CPMR) jäsen. Maakuntahallitus nimesi 11.3.2024 Pohjois-Pohjanmaan liiton CPMR:n edustajaksi Sari Nurron ja varaedustajaksi Lauri Nikulan.

CPMR:n Itämeren komissiolla on neljä työryhmää: liikenne-, meri-, arktinen sekä energia- ja ilmastotyöryhmät. Itämeren komission työ valmistellaan työryhmissä. Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitus valitsi 21.2.2022 edustajat ja varaedustajat CMPR:n Itämeren komission työryhmiin. Jäsenyyskausi on vaalikausi. Merityöryhmän (Maritime Working Group) jäsen on maakuntahallituksen jäsen Sari Nurro (varajäsen Harri Karjalainen). Liikennetyöryhmän (Transport Working Group) jäsen on maakuntavaltuuston vpj. Jouni Jussinniemi (varajäsen Kaarina Kailo). Energia- ja ilmastotyöryhmän (Energy and Climate Working Group) jäsen 15.4.2024 asti oli maakuntahallituksen varajäsen Rami Rauhala (varajäsen Esa Aalto). 15.4.2024 alkaen varsinainen jäsen on hallituksen vpj. Esa Aalto, (varajäsen Miika Heikkilä).

Henkilövaihdos ilmastotyön neuvottelukunnassa

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukuntaan Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston edustajaksi Iida Hyvärisen tilalle nimettiin Jere Viinamäki toimikaudelle 2022–2025.

Lyhyesti

Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2024 merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallituksen jäsen Esa Aalto on osallistunut Conference of Peripheral Maritime Regions -järjestön (CPMR) ilmastotyöryhmän kokouksiin Brysselissä 17.6.2024, Gozolla 1.10.2024, Heraklionissa 5.–6.11.2024 ja Anconassa 3.–4.12.2024. Maakuntahallitus hyväksyi Esa Aallon Conference of Peripheral Maritime Regions -järjestön kokousmatkoista aiheutuneet matkakulut.

Sari Nurrolle annettiin matkamääräys EU-komissaari Costas Kadiksen tapaamiseen Brysselissä 8.4.2025.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman seuranta merkittiin tiedoksi. Raportissa esitellään toimintaympäristön muutoksia ja nostetaan esiin mahdollisimman monipuolisesti esimerkkejä ohjelman mukaisesta kehittämistyöstä ja toiminnasta eri puolilta maakuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton ohje varautumisesta poikkeusoloihin ja normaaliaikojen häiriötilanteisiin hyväksyttiin. Kuntayhtymän riskienhallinnan tavoitteena on pyrkiä varmistamaan toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys. Riskienhallinnan avulla kuntayhtymä pyrkii tunnistamaan toiminnan kannalta oleelliset ydintoiminnot ja -järjestelmät, asettaa hyväksyttävä riskitaso eri toiminnoille sekä toteuttaa tarpeelliset riskienhallintatoimenpiteet.

Maakuntahallitus päätti käynnistää tietohallintopalveluiden markkinakartoituksen. Kuntien Tieran tietohallinnon palvelusopimukset on irtisanottu päättymään 28.2.2026. Vuoden 2026 maaliskuusta eteenpäin kuntayhtymän tietohallintopalvelut on tuotettava joko omana tuotantona, toisen sidosyksikön toimesta tai hankittava markkinoilta.

Kuntien edustajainkokous järjestetään keskiviikkona 11.6.2025 Oulussa. Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntahallituksen syyskauden 2025 ensimmäinen kokous pidetään 11.8.2025. Pohjois-Pohjanmaan liiton uuden maakuntahallituksen kokoukset on suunniteltu pidettäväksi 22.9., 13.10., 17.11. ja 16.12.2025. Uuden valtuustokauden alussa päätetään syksyn kokousaikatauluista, joten suunniteltu kokousaikataulu merkittiin tiedoksi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokoukset on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 8.9.2025 ja 8.12.2025.

Viranhaltijapäätökset ajalta 4.2.–3.3.2025 merkittiin tiedoksi. Maakuntahallitus ei käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Toimiston antamat lausunnot ajalta 4.2.–3.3.2025 merkittiin tiedoksi.

