Suomalaiset kuluttajat kokevat LV:n kauneusalan vastuullisimmaksi brändiksi

Sustainable Brand Index™ on julkaissut uusimmat tutkimustulokset, jotka perustuvat kuluttajien arvioimiin mielikuviin brändien vastuullisuudesta. Kyseessä on Euroopan suurin riippumaton bränditutkimus, joka mittaa vuosittain kuluttajien mielikuvia brändien vastuullisuudesta eri maissa ja eri toimialoilla.

Suomalaiset arvioivat yhteensä 248 brändiä, joiden kokonaisrankingissa LV oli sijalla 23 ja kauneusalan vastuullisimmaksi koettu brändi kuluttajien keskuudessa. LV:lle tunnustus on toinen samalla toimialalla toista vuotta peräkkäin.

”Arvostamme valtavasti LV:n äänestystulosta kategorian voittajana, ja haluamme välittää mitä lämpimimmät kiitokset kuluttajille. Olemme tiimissä hyvin iloisia, että moni on omaksunut LV:n ydinajatuksen ”vähemmän on juuri sopivasti”, ja löytänyt valikoimastamme itselleen sopivia tuotteita. Tulos on osoitus meille siitä, että kuluttajat arvostavat pitkäjänteistä vastuullisuuden kehitystyötä, mikä kannustaa meitä tekemään asioita entistä paremmin tulevaisuudessa”, Sanni Väinölä, LV:tä luotsaava Senior Brand Manager kertoo.

LV:lle vastuullisuuden kehitystyö on aktiivista tutkimista ja ratkaisujen kehittämistä

LV on sitoutunut jatkuvaan ja pitkäjänteiseen vastuullisuuden kehitystyöhön, joka on ennen kaikkea tekoja ja valintoja kohti kestävämpää ja reilumpaa huomista. LV:lle on tärkeää tutkia ja etsiä aktiivisesti ratkaisuja koko tuotteiden elinkaarelta, jotta ympäristövaikutuksia voidaan entisestään vähentää ja tukea luonnon moninaisuutta.

Esimerkkinä kestävän kehityksen kekseliäisyydestä toimii LV Vahvistava -tuotesarjassa hyödynnettävä kylmäsekoitus, joka laski tuotesarjan tuotannon energian kulutusta Heinävedellä noin 80 prosenttia. Veden käyttöä tarkastellaan myös lopputuotteiden käytön osalta, ja muun muassa poispuhdistettavien tuotteiden koostumuksia on kehitetty sellaisiksi, että ne voi puhdistaa myös vedettömästi tai mahdollista niukallakin veden käytöllä.

LV:n kaikissa tuotekategorioissa vankkana pohjana toimii Bernerin vastuullisuuden kehitystyö ja olemassaolon tarkoitus toimia huomisen puolustajana. Töitä tehdään aktiivisesti niin hankintaketjun, raaka-aineiden ja pakkauksien vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Kotimainen tuotekehitys ”vähemmän on juuri sopivasti” -periaatetta noudattaen

LV:n koko tuoteportfoliosta yli 80 prosenttia on Avainlippu-tuotteita, jotka kehitetään Helsingin Herttoniemessä LV:n omassa T&K-laboratoriossa yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Valtaosa Avainlippu-tuotteista valmistetaan Heinävedellä Bernerin omilla tehtailla 100 prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Osa ihonhoitotuotteista valmistetaan Helsingin Herttoniemessä.

LV:n ydinajatuksen keskiössä on yksinkertaistamisen ilo ”vähemmän on juuri sopivasti” -periaatetta noudattaen. LV:n tavoitteena on pienentää entisestään INCI-listoja, ja jokaista raaka-ainetta ja niiden valmistusta arvioidaan kriittisesti. Raaka-aineilta edellytetään vastuullisuutta, ja niiden tärkeitä valintaperusteita ovat raaka-aineen oleellisuus ihon hyvinvoinnille ja korkea laatu – ilman mitään ylimääräistä.

Lisätiedot

Sanni Väinölä, Senior Brand Manager, e-mail: sanni.vainola@berner.fi, puh. +358 50 501 8744