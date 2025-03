Kysely: Nuorisopalveluihin on panostettava

Enemmistö suomalaisista haluaisi panostaa nuorisopalveluihin syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lähes yhdeksän kymmenestä (87 %) tuki väitettä ja melkein joka toinen (47 %) oli asiasta täysin samaa mieltä. Vahvimmin tätä mieltä olivat Vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden kannattajat.

- Riittävän varhain aloitetulla nuorisotyöllä pystytään ehkäisemään tehokkaasti nuorten syrjäytymistä. Suomalaiset ymmärtävät tämän, ilahtuu puheenjohtaja Katariina Varjonen Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:stä. Järjestö on Akavan Erityisalojen jäsen.



Varjonen muistuttaa, että nuorisotyöllä voidaan tukea vaikuttavasti nuorten myönteistä toimintaa ja omaehtoista oppimista sekä kasvua yhteiskunnan aktiivisiksi ja täysvaltaisiksi kansalaisiksi.

- Panostus nuoriin on panostus kunnan elinvoimaan. Hyvinvoivista nuorista kasvaa tulevaisuuden hyvinvoinnin tuottajia ja palvelujen kehittäjiä.

- Nuoret myös muistavat, miten heitä on nuorena kunnassa kohdeltu, kun tulevaisuudessa päättävät, minkä kunnan alueella haluavat omien lapsiensa kasvavan, Varjonen muistuttaa.

Nuorisotyön arvostus ei heijastu palkkaan

Nuorisoalan asiantuntijat ovat räikeän alipalkattuja. Esimerkiksi korkeakoulutusta vaativaa työtä tekevän etsivän nuorisotyöntekijän keskipalkka kuntasektorilla on 2 809 euroa kuukaudessa, kun vastaava luku kaikilla kuntatyöntekijöillä on 3 610 euroa kuukaudessa. (KT:n julkaisemat palkkatilastot 2023*)



- Nuorison syrjäytymisestä kuullaan miltei päivittäin huolestuneita puheenvuoroja - myös päättäjiltä. Samalla nuorisotyöntekijöitä nostetaan arvostavasti esille, mikä on hyvä asia. Arvostus tai ammatin tärkeys ei kuitenkaan näy millään lailla palkkauksessa, pohtii kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.



- Kyselyssämme suomalaisista 57 prosenttia katsoi, että nuorisoalan asiantuntijoiden alipalkkaus on osoitus siitä, että päätöksentekijät eivät arvosta nuorisopalveluja. Olemme samaa mieltä! Tässä on päättäjillä selkeä ristiriita juhlapuheiden ja käytännön välillä.

Puoluekanta näkyy vastauksissa

Nuorisotyön vankimmat puolestapuhujat löytyvät vihreitä ja vasemmistopuolueita kannattavien joukosta. Erot näkyvät, kun tarkastelee täysin samaa mieltä -vastauksia.

Esimerkiksi vihreistä 57 prosenttia on täysin sitä mieltä, että nuorisopalveluilla on iso merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa. Perussuomalaisista 11 prosenttia täysin tätä mieltä.

Vasemmistoliiton kannattajista 71 prosenttia on täysin sitä mieltä, että nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä panostamalla nuorisopalveluihin. Kokoomuksen kannattajista täysin tätä mieltä on 29 prosenttia.

Näin tutkimus tehtiin:

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1 026 henkilöä 17.-19.1.2025. Aineisto kerättiin Verianin käyttämän kotitalouspaneelin kautta.

Vastaajajoukko edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaan maakunnassa asuvia lukuun ottamatta. Tilastollinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla enimmillään 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukset on toteuttanut Verian (ent. Kantar Public).

Lisätietoja:

Katariina Varjonen, puheenjohtaja, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat, puh. 020 123 5397, katariina.varjonen@nuoli.info

Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö, kunta- ja hyvinvointialat, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi

*) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n julkaisemat kunta-alan palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2023, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 610 euroa kuukaudessa. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät, lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

