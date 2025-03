Kansainvälinen traumarekisteri: vakavasti loukkaantunut potilas saa Taysissa huippuhoitoa

Kun ihminen loukkaantuu vakavasti, hän saa hoitoa yliopistollisiin sairaaloihin keskitetyissä traumakeskuksissa. Tampereen yliopistollinen sairaala Tays toimii traumakeskuksena Sisä-Suomen yhteistyöalueella eli Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla.

Traumakeskuksen ammattilaiset tarjoavat yhdessä kaiken sen ammattitaidon, mitä näiden vaativien potilaiden hoito vaatii.

− Jotta voimme onnistua, tarvitaan erityistä osaamista, jatkuvaa kouluttautumista sekä tiivistä yhteistyötä ensihoidon, päivystyksen, tehohoidon ja usein lääkärihelikopterin kanssa.

− On oltava ympärivuorokautinen valmius sille, että paikalla on osaamista kaikilta erikoisaloilta: kirurgit päänvammoista raajojen murtumiin sekä tehohoito, kuvantaminen, laboratorio, anestesia ja muu tarvittava apu minuuteissa saatavilla, toteaa ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Antti Riuttanen Taysista.

Potilas kuolee ennustettaan harvemmin

Vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoitoa seurataan ja verrataan kansainväliseen traumarekisteri TraumaRegisterDGU:hun. Tulokset kuvastavat potilaiden hoidon laatua rekisteriin kuuluvissa lähes 700 sairaalassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa ja muutamissa muissa Euroopan maissa.

Taysissa rekisterin kriteerit täyttäviä vaikeasti vammautuneita potilaita hoidetaan 150−200 vuodessa. Karkeasti määriteltynä he ovat potilaita, jotka tuodaan Tays Päivystys Acutaan hoitoon ambulanssilla tai lääkärihelikopterilla. Heillä on usein henkeä tai terveyttä uhkaavia vammoja, ja he tarvitsevat tehohoitoa.

Vuosittaisia analyysejä on tehty vuodesta 2015 ja niissä verrataan muun muassa potilaiden kuolleisuutta. Tuloksia peilataan potilaan ennusteeseen.

− Tulokset ovat olleet meillä tasaisen hyvät joka vuosi, mikä kertoo laadukkaasta hoidosta. Traumapotilas säilyy elossa useammin kuin muissa sairaaloissa keskimäärin. Lisäksi potilas kuolee meillä ennustettaan harvemmin, Riuttanen tiivistää.

Viimeisimmässä analyysissa ovat sairaaloiden tulokset vuodelta 2023. Taysiin suoraan ohjattujen traumapotilaiden kuolleisuus oli 5,2 prosenttia. Se alitti reilusti odotetun kuolleisuuden, joka oli 11 prosenttia. Kaikissa kansainvälisen rekisterin sairaaloissa potilaiden kuolleisuus oli keskimäärin 7,4 prosenttia.

Pidemmän aikavälin kuolleisuus Taysin potilailla vuosina 2015−2023 oli 5,2 prosenttia, kun oletusarvo oli 10,9 prosenttia. Rekisterin kaikissa sairaaloissa toteutunut ja odotettu kuolleisuus olivat kymmenen vuoden aikana 8,9 ja 9,1 prosenttia.

Teräviä vammoja yhä enemmän

Traumarekisteri on tärkeä työkalu, jonka avulla Taysin traumakeskus pystyy kehittämään toimintaansa entistä paremmaksi. Samalla se kertoo yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista.

−Terävien vammojen eli ampumisista ja puukotuksista aiheutuneiden vammojen määrä on kasvanut. Vuonna 2023 niitä oli Taysissa kaikista traumarekisteriin viedyistä vakavista vammoista reilu seitsemän prosenttia, kun aiempina vuosina niitä on ollut tyypillisesti 3−4 prosenttia.

Terävien vammojen yleisyydestä kertovat myös Taysin omat traumatiimin tilastot vuodelta 2024.

−Traumatiimi hälytetään meillä hoitamaan kaikkein vakavimmat traumatilanteet, joita oli 78 vuonna 2024. Näistä jopa 23 eli liki 30 prosenttia oli teräviä hälytyksiä eli puukotuksia tai ampumisia. Vajaa puolet vakavimmista vammoista johtui liikenneonnettomuuksista. Putoaminen tai hyppääminen taas oli taustalla noin joka neljännessä tapauksessa.

Vakavasti loukkaantuneiden potilaiden tyypillisin vamma on päänvamma, joka on kahdella kolmesta potilaasta. Rintakehän vamma on 41 prosentilla ja selkärangan vamma 28 prosentilla. Yläraaja on vammautunut 23 prosentilla, lantio 11 prosentilla ja alaraajat 16 prosentilla.

− Tavallista on, että yhdellä potilaalla on monta vammaa. Esimerkiksi jos potilas on ollut autolla kylkikolarissa, hänellä hoidetaan usein rintakehän ja pään alueen vammoja.

Myös uusien autojen parantunut turvallisuus näkyy Taysin tilastoissa.

− Yhä harvemmin liikenteessä vakavasti loukkaantunut on autossa sisällä. Tavallisempaa on, että hän on jalankulkija tai liikkunut muilla kevyemmillä kulkuvälineillä. Autot ovat selvästi turvallisempia kuin ennen, Riuttanen sanoo.