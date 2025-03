Maaliskuun lopulla juhlittava Harmaa Rinne on jo rikkonut kävijäennätyksensä – Rukan Hiihtostadionille odotetaan lähes kaksinkertainen määrä yleisöä viime vuoteen nähden

Alkuvuoden suurin musiikkitapahtuma ja kokoluokassaan Suomen ainoa täysipainoinen talvitapahtuma, Harmaa Rinne, syntyi intohimosta luoda Suomen talvikauteen täysin uusi, täysin ennennäkemätön tapahtumakonsepti: täysipainoinen kesäfestivaalia muistuttava elämys oheistapahtumineen – mutta keskellä Suomen kauneinta kevättalvea revontulien loimutessa taivaalla. Vuoden 2024 kävijäpalautteen, sosiaalisessa mediassa koetun hehkutuksen ja lipunmyyntilukujen valossa on helppo todeta, että talvikauden musiikkitapahtumalle on innokas ja aktiivinen yleisönsä.





400 neliötä lisää lämmitettyä sisätilaa asiakkaille





Harmaan Rinteen menestys on pitkäjänteisen kehitystyön tulosta. Viime vuoden tapahtuma osoitti jo suuren kasvu- ja kehityspotentiaalin. Tämän vuoden Harmaa Rinne after skitä lähdettiin kehittämään siitä näkökulmasta, että yleisö tulisi yllätetyksi positiivisesti uudestaan. Näkyvimpänä kehityskohteena on ollut lämpimän sisätilan lisääminen alueelle. Luvassa on edellisvuoteen verrattuna 400 neliötä enemmän lämmintä sisätilaa kaikille kävijöille: Harmaa Rinne Discoheat -lämmitetty after ski –teltta tarjoaa mahdollisuuden bilettää silent discossa, istahtaa ystävien kanssa loungealueelle ja kokea erilaisen fyysinen tilan kahden ulkoilmalavan rinnalla.

Kun tavoitteena on suuren mittaluokan korkealaatuinen talvitapahtuma, vaatii se onnistuakseen vankkaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä, rohkeita yhteistyökumppaneita ja intohimoa kohdata talvisen ympäristön tuomat haasteet – ja nähdä sen tarjoamat mahdollisuudet. Harmaan Rinteen järjestää mm. Turun Kesärauha-festivaalin taustalla toimiva Sunborn Live, joka on kokenut ja meritoitunut tapahtumajärjestäjä.





Harmaan Rinteen lipunmyynti oheistapahtumineen kasvanut räjähtävästi





Kokonaisvaltainen after ski –viikonloppu Rukalla pitää sisällään matkojen ja majoitusten lisäksi talviaktiviteetit, talvitapahtuman Rukan Hiihtostadionilla sekä Harmaan Rinteen etko- ja jatkobileet. Etenkin virallisten jatkojen ennakkolipunmyynti on räjähtänyt käsiin, mikä kertoo yleisön sitoutuneisuudesta.

“Rukan kylä on aivan uniikki tapahtumakeidas keskellä tunturia. Tämän vuoden Harmaa Rinne –jatkot ovat jo nyt myyneet ennakkoon enemmän kuin viime vuonna tapahtumapäiviin mennessä. Luvassa on ennätyksellisen suuri kokonaiselämys päivän laskuhetkien, etkojen, itse hiihtostadikan päätapahtuman kuin jatkojen osalta. Kävijämäärä kasvaa prosentuaalisesti hurjasti, eikä vastaavaa kasvua yleensä nähdä edes isoissa kesätapahtumissa. Harmaa Rinne ja Ruka on todellakin place to be 28.–29.3.”, hehkuttaa tapahtuman promoottori Pietu Sepponen.

Harmaan Rinteen akkreditointi on auki musiikkialan ammattilaisille, median edustajille sekä sosiaalisen median vaikuttajille. Akkreditointia voi hakea lomakkeen kautta: https://gest.fi/customers/afdjci/7555 (voimassa 14.3. saakka)

Harmaa Rinne -after ski’tä on mukana rakentamassa suomalaisten rakastama aito harmaa lonkero, Hartwall Original Long Drink, joka on tapahtuman pääyhteistyökumppani.

Harmaa Rinne 2025

Pe–la 28.–29.3.2025 Rukan Hiihtostadion

PE 28.3.2025: Abreu, Portion Boys, Sexmane, Bee, Etta, Ege Zulu, Good Boys, DJ Soffe

LA 29.3.2025: Hooja (SE), Isac Elliot, Jenni Vartiainen, Mirella, Jambo, Nelli Matula, Olga, DJ Soffe, DJ’s Harvest & Pipu



Harmaan Rinteen Viralliset Etkot & Jatkot

TO 27.3.2025: Benjamin (ZONE)

PE 28.3.2025: Pihlaja (ZONE), Eini + DJ’s (PISTE), Jore & Zpoppa (IHKU)

LA 29.3.2025: Ares (ZONE), Sara Siipola + Paha Vaanii DJ’s (PISTE), Averagekidluke (IHKU)