Kilpi-sovellus paljastaa: uusimmat huijaukset

Kokosimme jo yli 100 000 suomalaisen lataaman Kilpi-sovelluksen tietokannasta tämän hetken yleisimmät huijaukset ja häiritsevät yhteydenotot. Huijaukset ja häiritsevät soitot ovat monimuotoistuneet, ja ne kohdistuvat yhä laajempaan joukkoon kuluttajia.

Huijaukset pankkien ja viranomaisten nimissä ovat edelleen yleisiä. Kilpi-sovellus on tunnistanut runsaasti viestejä, joissa vastaanottajaa kehotetaan kirjautumaan verkkopalveluun tai maksamaan kiireellinen lasku. Esimerkiksi verohallinnon tai ulosottoviraston nimissä lähetetyissä tekstiviesteissä saatetaan väittää, että maksamatta jäänyt lasku on johtamassa perintään, ja viestin mukana on linkki, jonka kautta asia tulisi hoitaa. Myös Autoliiton nimissä lähetetään paljon huijausviestejä.

Pankkien nimissä tehdyt huijausviestit voivat myös olla erityisen uskottavia. Niissä ilmoitetaan esimerkiksi, että tilisi tiedot tulee päivittää tai että sinulla on sähköisesti allekirjoitettava asiakirja. Näissä tapauksissa on tärkeää muistaa, että aidot pankit eivät pyydä kirjautumaan palveluihin viestissä olevan linkin kautta.

Suomalaisille soitetaan yhä enemmän huijauspuheluita ulkomailta. Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan hiljattain niitä on tullut erityisesti Norjasta (+47), Iso-Britanniasta (+44), Kyprokselta (+357), Luxemburgista (+352), Slovakiasta (+421), Virosta (+372), Puolasta (+48), Ruotsista (+46), Belgiasta (+32) ja Unkarista (+36). Jos saat puhelun ulkomaisesta numerosta, ja soittaja väittää edustavansa jotain yritystä tai viranomaista, asia kannattaa varmistaa heidän virallisten asiakaspalvelukanaviensa kautta.

Myyntipuhelut ja mainosviestit häiritsevät monia

Viime aikoina suomalaisille on myös soitettu entistä enemmän häiritseviä myyntipuheluita, joissa tarjotaan sähkösopimuksia. Vaikka kyseessä ei olekaan huijaus, monet kuluttajat kokevat nämä soitot häiritsevinä ja painostavina. Myyjät saattavat esittää tarjouksensa kiireellisenä ja korostaa, että edullinen hinta on saatavilla vain hetken. Koska tällaiset tarjoukset voivat olla vaikeasti vertailtavia, on suositeltavaa tutustua ehtoihin rauhassa ennen päätöksen tekemistä ja tarkistaa tarjouksen aitous suoraan yrityksen virallisilta verkkosivuilta.

Samalla sähköpostitse lähetetään runsaasti lainatarjouksia sekä laittomia kasinotarjouksia, jotka houkuttelevat ilmaiskierroksilla ja suurilla bonuksilla. Viesteissä tarjotaan esimerkiksi “Voitit juuri x määrän edestä ilmaiskierroksia!” tai “Sijoita 20 € ja saat 20 ilmaiskierrosta!”. Suomessa rahapelien markkinointia on kuitenkin tarkasti säädelty, ja tällaiset tarjoukset ovat laittomia. Usein ne myös johtavat sivustoille, jotka saattavat olla epäluotettavia. Myös aikuisviihteeseen liittyviä viestejä on liikkeellä aiempaa enemmän. Vaikka kyse ei olisi varsinaisesta huijauksesta, tällaiset viestit voivat sisältää kyseenalaisia linkkejä.

Huijaukset ja häiritsevät yhteydenotot kehittyvät jatkuvasti, mutta oikeilla työkaluilla ja tarkkaavaisuudella voit suojautua niiltä tehokkaasti. Suojaudu häiritseviltä yhteydenotoilta ja huijauksilta Kilpi-sovelluksen avulla. Kilpi-sovellus tunnistaa ja estää häiritsevät yhteydenotot kokonaan. Lisäksi Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi voit tarkistaa, onko saamasi viesti tai puhelu jo tunnistettu huijaukseksi.