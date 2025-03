Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi osallistuvan budjetoinnin OmaStadin toteuttamisperiaatteet 2025-26

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteuttamisperiaatteet 2025–2026. Osallistuvan budjetoinnin prosessi etenee toteutuskierroksella 2025–2026 seuraavilla vaiheilla: ehdotusvaihe, ehdotusten arvioinnin, yhdistämisen ja kustannusten arvioinnin vaihe, äänestysvaihe, yhteiskehittämisvaihe sekä toteutusvaihe.

Edellisen kierroksen tapaan osallistuvan budjetoinnin ehdotuksista äänestäminen toteutetaan vähintään kaksi kertaa valtuustokaudessa. Osallistuvaan budjetoinnin 2025–2026 toteuttamiseen varataan osallisuusrahastosta 10 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan suurpiirikohtaisesti niiden väestömäärään pohjautuen.

Osallistuva budjetointi on ollut Helsingissä osallistumisen muoto, joka on lisännyt kiinnostusta kaupungin toimintaa ja vaikuttamista kohtaan. Kaupunkilaisten ehdotusten perustella on edennyt toteutukseen yhteensä 164 hanketta, joiden kustannukset ovat olleet vajaat 22 miljoonaa euroa.

Valtuustoon etenee kolme eri kaavaa

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutoksen, Keski-Pasilan tornialueen länsiosan asemakaavan ja kaavamuutoksen sekä Länsi-Pakilan pientaloalueen asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Asiat etenevät kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Lausuntoja lakihankkeisiin

Kaupunginhallitus päätti antaa kaksi lausuntoa eri ministeriöiden lakihankkeisiin. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta koskee Kela-korvausten valinnanvapauskokeilua.

Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle työryhmän mietinnöstä, joka koskee hallituksen esitystä hankintalain, erityisalojen hankintalain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamiseksi.

Lausunnot on luettavissa kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.