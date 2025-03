GRK Infra suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle

GRK Infra Oyj ("GRK" tai "Yhtiö"), suomalainen infrarakentamisen konserni, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, suunnittelee listautumisantia ja -myyntiä ("Listautumisanti") ja osakkeensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalle.

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa ja kiihdyttää GRK strategian toteuttamista, mukaan lukien kannattavan kasvun jatkamista, laajentumista uusille infrarakentamisen alueille ja maantieteellisesti erityisesti Ruotsissa, sekä Yhtiön strategisten toimenpideohjelmien systemaattista toteuttamista. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Listautumisen seurauksena lisääntyvän näkyvyyden odotetaan myös edesauttavan GRK:n tunnettuutta sekä yleisesti että asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa, minkä odotetaan parantavan Yhtiön kilpailukykyä. Lisäksi listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja sitouttamisessa sekä vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 30 miljoonan euron suuruisesta osakeannista (bruttovarat) ja GRK:n nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnistä. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tulevat pysymään merkittävinä omistajina myös suunnitellun Listautumisannin jälkeen.

Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää GRK:n strategian toteuttamiseen, mukaan lukien mahdolliset koneisiin ja henkilöstöön tehtävät investoinnit, jotka tukevat Yhtiön strategista pyrkimystä kannattavasta kasvusta. Yhtiö suunnittelee kasvustrategiansa mukaisesti käyttävänsä osakeannista kerättäviä varoja myös kasvaakseen epäorgaanisesti, erityisesti Ruotsissa. Yhtiö tavoittelee suunnitellulla osakeannilla kerättävillä varoilla, yhdessä sen nykyisen nettokassaposition kanssa, Yhtiön vuoden 2028 loppuun ulottuvien taloudellisten tavoitteiden mukaista pääomarakennetta, eli nettovelan pysymistä alle 1,5 kertaisena verrattuna viimeisen 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen. Osakeannin tavoitteena on myös rahoittaa Yhtiön nettokäyttöpääomatarpeita sekä yleisiä liiketoiminnallisia tarpeita.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Amundsen Investment Management, tietyt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja eräät Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä "Ankkurisijoittajat") ovat tietyin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita yhteensä noin 36 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 380,4 miljoonaa euroa.

Juha Toimela, GRK:n toimitusjohtaja, kommentoi:

"GRK on johtava infrarakentamisen yhtiö. Aiomme jatkaa kannattavan kasvun tiellä, ja suunnitellun pörssilistautumisen tavoitteena on strategiamme nopeampi toteuttaminen ja markkina-asemamme vahvistaminen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Infrarakentamisen markkina on vakaa ja markkinoilta löytyy vahvoja kasvun mahdollisuuksia, joihin aiomme tarttua jokaisessa toimintamaassamme. GRK:n toimintatapa perustuu yrittäjähenkisyyteen, kumppanuuslähtöiseen asenteeseen ja henkilöstön korkeaan ammattitaitoon, joiden avulla hyödynnämme kasvun mahdollisuudet tehokkaasti."

Kari Kauniskangas, GRK:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"GRK on yhtiönä hyvässä kunnossa ja toiminut useamman vuoden ajan kuin pörssiyhtiö. Sen liiketoiminta on kasvanut vahvasti, erityisesti Ruotsissa, ja sen kannattavuus on ollut erittäin hyvällä tasolla. Infrarakentamisen markkina on vakaa ja siinä on vahvoja kasvua tukevia ajureita, kuten kaupungistuminen, vihreän siirtymän hankkeet sekä turvallisuustaloudelliset investoinnit infrastruktuuriin ja huoltovarmuuteen, jotka mahdollistavat GRK:n kannattavan kasvun jatkumisen. Osaavan henkilöstön, vahvan johdon ja sitoutuneiden omistajien ansiosta GRK on hyvin valmistautunut listautumaan pörssiin."

Keijo Haavikko, yksi nykymuotoisen GRK:n perustajista ja suurin osakkeenomistaja kommentoi:

"GRK:n menestys perustuu jatkossakin yhtiön kykyyn houkutella ja sitouttaa alan parhaat osaajat. GRK:ssa on onnistuttu kannustamaan ammattilaiset jatkuvasti parhaaseen suoritukseensa. Olemme myös pystyneet hyödyntämään osaajien taitoa ajatella toisin kilpailuedun muodostamiseksi. Yhtiön kasvaessa tämän vahvuuden, eli osaavan, sitoutuneen ja motivoituneen henkilöstön merkitys kasvaa edelleen. Listautuminen antaa yhtiölle lisää työkaluja huolehtia parhaiden osaajien saamisesta ja pitämisestä talossa jatkossakin."

GRK lyhyesti

GRK on suomalainen infrarakentamisen konserni, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. GRK:n ydinosaamista on monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK:n palvelutarjoama voidaan jakaa taito-, väylä-, ympäristö- ja teollisuusrakentamiseen. Rataliiketoiminnassa GRK tarjoaa rakentamispalveluiden lisäksi myös suunnittelu- ja kunnossapitopalveluita. GRK:n taito- ja väylärakentamisen liiketoimintaan kuuluu myös päällystys. GRK:n asiakkaita ovat muun muassa valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii lisäksi useissa projekteissa yhteistyössä infrarakentamisen sektorin muiden yritysten kanssa.

GRK:n toiminnan kulmakiviä ovat laaja palvelutarjoama ja erikoistuminen infrarakentamiseen, mikä mahdollistaa erityisosaamisen sekä huolellisen tarjousten valmistelun ja projektinhallinnan, sitoutunut ja osaava henkilöstö, kannustava tulospalkkiojärjestelmä, tehokas toteutus ja tiukka kulukontrolli, sekä Yhtiön johdon arvion mukaan ainutlaatuinen yrittäjämäinen työn tekemisen kulttuuri.

GRK toimii vakailla infrarakentamisen markkinoilla, joita tukevat vihreän siirtymän, kaupungistumisen, kriittisen infran investointitarpeiden ja korjausvelan kaltaiset pitkän aikavälin megatrendit. Yhtiön liikevaihdon kasvu on ollut vahvaa verrattuna infrarakentamisen markkinaan yleisesti, keskimäärin 19,5 prosenttia (CAGR)1 vuodessa vuosina 2019–2024, verrattuna koko markkinan 5,6 prosenttiin.2 Yhtiön kasvu on ollut kannattavaa, sillä keskimääräinen liikevoittomarginaali oli 4,6 prosenttia3 samalla aikavälillä. Vuonna 2024 GRK:ssa työskenteli keskimäärin 1 098 ammattilaista, Yhtiön liikevaihto oli 728,6 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 45,6 miljoonaa euroa4.



--

1 Tilintarkastamaton. Perustuu Yhtiön tilitarkastettuihin IFRS-konsernitilinpäätöksiin vuosilta 2021–2024 sekä vuoden 2021 IFRS-konsernitilinpäätöksen tilintarkastamattomiin vertailulukuihin vuosilta 2019–2020.

2 Lähde: Euroconstruct, Forecon.

3 Tilintarkastamaton.

4 Tilintarkastamaton.

Vahvuudet

GRK uskoo, että sen keskeisiä vahvuuksia ovat muun muassa seuraavat:

Toiminta toisiaan tasapainottavilla markkinoilla, joilla on vahvat kasvuajurit

Markkina-asema yhtenä johtavista toimijoista, erikoistuminen infrarakentamiseen ja laaja palvelutarjoama

Osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö

Yrittäjämäinen kulttuuri

Kannustava tulospalkkiojärjestelmä

Kyvykkyys vahvaan kasvuun, korkeaan kannattavuuteen ja johdonmukaiseen suorittamiseen

Strategia

GRK:n strateginen tahtotila ulottuu vuoteen 2028, ja se kulminoituu kolmeen strategiseen kulmakiveen:

1. Kilpailukykyisin joukkue

Strategian tavoitteena on varmistaa rohkean yrittäjämäisen kulttuurin ylläpitäminen sekä vaalia työhyvinvointia.

2. Kannattava kasvu



GRK:n tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua ja etsiä aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja sen tahtotilana on olla vakavarainen ja toimialan kannattavin yhtiö.

3. Kestävän rakentamisen edelläkävijä

GRK:n strategiaan ja visioon kuuluu tärkeänä osana olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä niin taloudellisen, ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmista.

Yhtiön strategisen tahtotilan ja tavoitteiden saavuttamiseksi GRK:n johto on laatinut kuusi strategista toimenpideohjelmaa, jotka voidaan jakaa kahteen pääteemaan:

Strategiset kasvualueet Laajennumme uusille infrarakentamisen alueille ja maantieteellisesti erityisesti Ruotsissa Vahvistamme osuuttamme vihreän siirtymän hankkeissa Menestymme kriittisen infrastruktuurin ja puolustushallinnon hankkeissa

Toimintatavat ja keinot Toimimme yrittäjähenkisesti ja kulttuurimme on yhtenäinen Vedämme puoleemme, kasvatamme ja pidämme parhaat osaajat Varmistamme terveen kannattavuuden johdonmukaisesti



Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne ole takeita tulevasta taloudellisesta menestyksestä. Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tavoitteet ovat ainoastaan tavoitteita eivätkä ennusteita tai arvioita GRK:n tulevasta taloudellisesta menestyksestä, eikä niitä tule pitää sellaisina.

Yhtiön strategia keskittyy kannattavaan kasvuun ja GRK:n hallitus on asettanut siten seuraavat taloudelliset tavoitteet vuoden 2028 lopussa päättyvälle strategiakaudelle:

Liikevaihto yli 750 miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä;

Oikaistu liikevoittomarginaali yli 6 prosenttia yli ajan;

Terve pääomarakenne, jossa nettovelan / oikaistun käyttökatteen (viimeiset 12 kuukautta) taso < 1,5-kertainen; ja

Sitoutuneen pääoman tuotto yli 20 prosenttia yli ajan.





GRK:n tavoitteena on jakaa kasvavaa osinkoa, joka on vähintään 40 prosenttia Yhtiön vuotuisesta nettotuloksesta yli ajan.

Näkymät ja tulosohjeistus vuodelle 2025

Näkymät ja tulosohjeistus ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat Yhtiön näkemystä mahdollisesta kehityksestä sen eri markkinoilla. Ne eivät ole takeita Yhtiön liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä tai tulevasta taloudellisesta menestyksestä. Yhtiön liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi markkinakehityksestä, eikä Yhtiön antamaa tulosohjeistusta tai muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia tule pitää lupauksena tulevasta kehityksestä tai tuloksesta, joka voi poiketa olennaisesti alla esitetystä.

Näkymät vuodelle 2025

Talous alkaa toipua taantumasta. Inflaatio ja korot laskevat edelleen hitaasti. Markkinatilanne jatkuu silti epävarmana. Julkinen infrarakentaminen kasvaa lievästi Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa kasvua tuo hallituksen 3 miljardin euron tukipaketti. Suomessa ja Ruotsissa liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia nähdään suurten kaupunkien, yksityisen sektorin, vihreän siirtymän sekä puolustushallinnon ja rajaturvallisuuden hankkeissa. Virossa investoinnit painottuvat vahvasti Rail Balticaan sekä Viron rataverkon sähköistämiseen.

Tulosohjeistus vuodelle 2025

GRK arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2025 on 650–730 miljoonaa euroa (vuonna 2024: 728,6 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoitto on 36–45 miljoonaa euroa vuonna 2025 (vuonna 2024: 45,6 miljoonaa euroa).

Taustaa tulosohjeistukselle

Tulosohjeistus perustuu arvioon olemassa olevan tilauskannan tuloutumisesta vuonna 2025 tilauskannan katteen mukaisesti. Lisäksi näkymien taustalla on arvio uusien projektien hankinnasta ja kehitysvaiheessa olevien projektien etenemisestä sekä näiden tuloutumisesta vuonna 2025.

GRK:n keskeisiä tunnuslukuja

GRK:n liikevaihto oli 728,6 miljoonaa euroa 31.12.2024 päättyneellä tilikaudella ja oikaistu liikevoitto 45,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 6,3 prosentin oikaistua liikevoittomarginaalia.

Seuraavassa taulukossa esitetään GRK:n keskeisiä tunnuslukuja.

1.1.–31.12. tai 31.12. Keskeisiä tunnuslukuja 2024 2023 2022 2021 2020 2019 (tuhatta euroa, ellei toisin mainita) (tilintarkastamaton, ellei toisin mainita) Liikevaihto............................................ 728 550(1) 546 187(1) 450 459(1) 430 586(1) 387 259 298 596 Liikevaihdon muutos, %..................... 33,4 21,3 4,6 11,2 29,7 - Käyttökate (EBITDA).......................... 60 930 37 693 24 403 32 599 31 169 19 298 Käyttökate (EBITDA) -marginaali % 8,4 6,9 5,4 7,6 8,0 6,5 Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)............................................................... 61 295 38 048 26 285 33 961 32 402 19 510 Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) -marginaali, %....................................... 8,4 7,0 5,8 7,9 8,4 6,5 Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)........ 45 527 24 689 11 858 20 904 21 705 12 468 Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), %... 6,2 4,5 2,6 4,9 5,6 4,2 Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (oikaistu EBITA)............................................................... 45 892 25 044 13 876 22 811 22 938 12 681 Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (oikaistu EBITA), %............................................................ 6,3 4,6 3,1 5,3 5,9 4,2 Liikevoitto (-tappio) (EBIT)................. 45 200(1) 24 162(1) 11 364(1) 20 724(1) 21 654 12 434 Liikevoittomarginaali (EBIT-%), %.... 6,2 4,4 2,5 4,8 5,6 4,2 Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT).... 45 566 24 860 13 689 22 630 22 887 12 647 Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) -marginaali, %....................................... 6,3 4,6 3,0 5,3 5,9 4,2 Tilikauden voitto (tappio)................... 36 885(1) 20 121(1) 6 983(1) 15 698(1) 18 576 8 890 Tilikauden voitto (tappio) % liikevaihdosta...................................... 5,1 3,7 1,6 3,6 4,8 3,0 Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa).................................................. 0,93(1) 0,50(1) 0,18(1) 0,39(2) 0,47(2) 0,23(2) Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa).................................................. 0,93(1) 0,50(1) 0,18(1) 0,39(2) 0,47(2) 0,23(2) Nettovelka -88 024(1) -59 866 -4 854 -13 779 -23 573 -2 466 Nettovelka / Käyttökate (EBITDA).... -1,4 -1,6 -0,2 -0,4 -0,8 -0,1 Nettovelka / Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)................................ -1,4 -1,6 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 Nettokäyttöpääoma............................ -52 985 -51 115 -3 719 -1 106 -14 837 2 835 Oma pääoma...................................... 119 262(1) 88 852(1) 77 040(1) 78 181(1) 65 056 50 632 Omavaraisuusaste, %........................ 42,9 39,9 41,9 43,6 43,4 41,4 Sitoutuneen pääoman tuotto-% (ROCE-%).......................................................... 150,1 47,8 16,6 39,1 48,3 29,9 Oman pääoman tuotto-% (ROE-%). 35,4 24,3 9,0 21,9 32,1 18,6 Investoinnit........................................... 16 586 13 765 19 106 17 959 12 423 12 411 Operatiivinen vapaa kassavirta........ 41 257 61 477 -1 477 -3 706 32 372 5 659 Tilauskanta kauden lopussa............. 845 642 568 318 381 017 381 559 405 336 481 566 Tapaturmataajuus.............................. 7,9 13,1 11,6 7,9 10,7 15,7 Sairauspoissaolo-%........................... 2,3 2,0 2,9 1,6 1,4 1,6 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana................................. 1 098 1 012 946 888 741 572

(1) Tilintarkastettu.

(2) Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla on oikaistu huomioimaan käytettyihin osakemääriin liittyvä korjaus.

Keskeisissä tunnusluvuissaan GRK esittää tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, "ESMA") antaman ohjeen "Vaihtoehtoiset tunnusluvut" mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä historiallista taloudellista suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

_______

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 30 miljoonan euron suuruisesta osakeannista (bruttovarat) ja GRK:n nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnistä. Yhtiö, sen hallitus ja johto, myyvät osakkeenomistajat ja suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvat GRK:n työntekijät tulevat sitoutumaan tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Tavanomaisen yleisöannin ja instituutioannin lisäksi suunniteltuun Listautumisantiin odotetaan sisältyvän henkilöstöanti GRK:n työntekijöille.

Ankkurisijoittajat ovat tietyin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita yhteensä noin 36 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 380,4 miljoonaa euroa.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Nordea Bank Oyj on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä "Pääjärjestäjät"). GRK:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy. Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lehdistötilaisuus

GRK järjestää yhtiöesittelytilaisuuden tänään 11.3.2025 klo 11.00. Tilaisuudessa esiintyvät GRK:n toimitusjohtaja Juha Toimela, GRK Sverige AB:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää (GRK:n toimitusjohtaja viimeistään 1.10. alkaen) ja GRK:n talous- ja rahoitusjohtaja Markku Puolanne sekä Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman. Tilaisuus pidetään Helsingissä Epicenterissä osoitteessa Mikonkatu 9. Osallistujille varataan mahdollisuus kysyä kysymyksiä esityksen jälkeen.

Tilaisuutta voi seurata myös webcast-lähetyksenä osoitteessa:

https://grk.videosync.fi/yhtioesittely.

Prosessia koskevia lisätiedotteita annetaan aikanaan.

Lisätietoja antaa

Juha Toimela, toimitusjohtaja, puh. +358 40 594 5473

Markku Puolanne, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 40 069 4114

Kari Kauniskangas, hallituksen puheenjohtaja, yhteystiedot GRK:n viestinnän kautta, puh. +358 40 152 7213

Tietoa GRK:sta

GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös ympäristöteknologia.



Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 100 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.

GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Virossa GRK Eesti AS ja Ruotsissa GRK Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Tytäryhtiöt GRK Suomi Oy, GRK Eesti AS ja GRK Sverige AB harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhun maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä GRK Infra Oyj:n ("Yhtiö") arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank Oyj tai Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen mukaisia kokeneita sijoittajia, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, ja ovat myös (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) oikeushenkilöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa grk.fi/listautuminen.

Sijoittajaa kehotetaan lukemaan esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä ymmärtääkseen täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Pääjärjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Ne eivät pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Kukaan Pääjärjestäjistä tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tästä tiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

TIETOA JAKELIJOILLE

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen ("MiFID II"); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä "MiFID II Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien MiFID II:ssa sallittujen jakelukanavien kautta ("Kohdemarkkina-arviointi"). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään osakkeita koskevaan tarjoukseen.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:n tarkoittamalla tavalla; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.