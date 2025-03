Someviraali Dubai-suklaa nyt ruokakauppoihin ympäri Suomen

Dubai-suklaa on saavuttanut sosiaalisessa mediassa poikkeuksellisen suuren huomion. Some-suklaata on kovasti toivottu Lidleihin myytäväksi, ja erityisesti TikTokissa on kyselty tuotteen perään. Dubai-suklaa on ollut jo myynnissä Lidleissä Romaniassa ja Alankomaissa, joissa tuote saavutti suursuosion.

– Nykyajan somessa moni tuote voi saada yllättäen ison suosion, mutta harva tuote saavuttaa ihan tällaista hypeä! Me tilasimme Dubai-suklaata suoraan ison erän, jotta mahdollisimman moni pääsee maistelemaan tätä hypetettyä suklaata. Jännä nähdä, minkälaisen suosion suklaa saa täällä Suomessa, pohtii Lidlin markkinoinnin ja kampanjoinnin johtaja Meri Aalto.

Lidlissä myytävässä Dubai-suklaassa on vähintään 30 prosenttia kaakaota, 12 prosenttia pistaasia ja 5 prosenttia kataifitakinaa. Kataifi on ohutta taikinanauhaa, jota käytetään paljon Lähi-Idässä. Tuotteesta 45 prosenttia on pistaasikreemiä. Yksi levy painaa 126 grammaa ja hinta on 4,99 euroa. Myyntiin tuleva levy on Lidlin omaa J.D.Gross-tuotemerkkiä.

– Tätä suklaalevyä on suurella intohimolla kehitetty, jotta täytteeseen ja suklaaseen saadaan täydellinen koostumus. Kyseinen levy tulee nyt ihan ensimmäistä kertaa myyntiin Lidleihin – Romaniassa ja Alankomaissa oli myynnissä hieman eri versiot. Tämä ei olekaan mikä tahansa suklaata, vaan kyseessä on premium-tuote. Nyt jokainen voi saada omasta lähi-Lidlistään tätä luksussuklaata, Aalto kertoo.

Dubai-suklaa on saavuttanut suuren suosion etenkin Keski-Euroopassa, jossa voi kahviloissa törmätä esimerkiksi Dubai-suklaalla höystettyihin leivoksiin ja kahveihin.

– Moni varmaan pohtii, tuleeko tätä meille vielä myöhemmin myyntiin. Katsotaan, minkälaisen suosion tuote saa ja tehdään suunnitelmia sen mukaan. Sen voin kertoa, että meille on lähiviikkoina tulossa myyntiin toinenkin Dubai-suklaa-teemainen tuote, Aalto paljastaa.

Mikä Dubai-suklaa?

Dubai-suklaa on maitosuklaata, jonka täytteenä on pistaasitahnaa ja paahdettua kataifia. Dubai-suklaan on kehittänyt Dubaissa asuva Sarah Hamouda. Ensimmäiset Dubai-suklaat tulivat myyntiin 2021, mutta varsinaiseksi someviraaliksi ne nousivat loppuvuodesta 2024.

