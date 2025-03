JAZZKATU PALAA PORIN ETELÄRANTAAN

Pääosa uudesta Jazzkadusta sijaitsee Satakunnan Museon ja Taavi-sillan välisellä alueella. Tämän lisäksi Teatterikadulle tulee perinteinen esiintymislava Etelärannan päähän sekä nouseva katsomo Hallituskadun suuntaan. Tällä ilmaislavalla kuullaan musiikkia neljän päivän aikana. Jazzkadun terassialue tulee ravintolalaiva Barcon kohdalle. Alueen myyntipaikkoja sijoitetaan Etelärannassa pääasiassa Satakunnan Museon edustalle.

"Etelärannan ilme on kehittynyt uudistusten vuoksi hyvään suuntaan, ja Pori Jazz haluaa tuoda vanhaa Jazzkadun tunnelmaa Kokemäenjoen rantaan. Tästä on paljon puhuttu ja tätä on myös toivottu, joten tavoitteena on, että ihmiset löytävät uudelleen tämän festivaalimiljöön," sanoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma.

Keskustelutilaisuuksia Jazzkadun ilmaislavalla

Jazzkadun tuottamisessa Pori Jazzin kumppanina on Satakunnan Viikko, joilla on kokemusta myös Satakunnan Messujen järjestämisestä ja messuosastojen myynnistä. Jazzkadulla uutena ohjelmana on festivaaliviikon keskiviikkona ja torstaina järjestettävä Yritysfoorumi-keskustelutilaisuus, joka järjestetään Jazzkadun ilmaislavalla. Keskustelut juontaa MTV:n uutisankkurina toiminut Keijo Leppänen, ja keskustelijoina on sekä paikallisia että valtakunnallisia yritysmaailman kiinnostavia vaikuttajia. Kaikille avoimet ja ilmaiset keskustelut myös kuvataan ja esitetään myöhemmin televisiossa. Pori Jazz on Yritysfoorumin yksi pääyhteistyökumppaneista. Yritysfoorumin vastuujärjestäjä on Satakunnan Viikko.