Kutsu: Työelämän murros – miten työpaikoilla otetaan haltuun tekoäly ja hybridityö?

EK:n dataikkuna: Vihreitä investointeja valmistumassa tänä vuonna lähes 8,5 miljardin euron arvosta 13.2.2025 12:00:00 EET | Tiedote

Vihreä investointiaalto jatkaa etenemistään tukalasta suhdanteesta huolimatta. Ennakkoarvioiden mukaan vuodesta 2025 on tulossa merkittävä, lähivuosien etenemiselle suuntaa näyttävä vuosi. Hankkeita on valmistumassa lähes 8,5 miljardin euron arvosta. Tuulivoiman rinnalle ollaan nyt saamassa laajamittaisesti myös puhdasta sähköä käyttäviä teollisia hankkeita. EK:n ylläpitämän dataikkunan mukaan Suomen vihreiden investointien hankevolyymi ylsi tammikuun lopussa jo lähes 290 miljardiin euroon. Yksittäisiä hankkeita on eri puolilla Suomea vireillä yli 900. Vuosi 2024 oli valmistuneiden ja uusien hankkeiden valossa selvästi edellisvuotta heikompi. Hankkeet ovat kuitenkin myös edenneet. Jo valmistuneita, käyttöön otettuja investointeja on 17,8 miljardin euron edestä. Ratkaiseva välietappi eli investointipäätös on tehty 11,9 miljardin euron arvoisista hankkeista. Sähköä käyttävät investoinnit etenevät vuonna 2025 EK:n dataikkunan tietojen valossa vuodesta 2025 voi muodostua ennätyksellisen va