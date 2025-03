Tampereen yliopistolla kattava koulutustarjonta yhteishaussa

Uutena maisterihaun hakukohteena on talotekniikan DI-koulutus, joka vastaa talotekniikan ammattilaisten kovaan työelämäkysyntään. Seinäjoella aloittaa sosiaalityön maisteriohjelma, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR+ tuella.

Haut ovat nyt käynnissä ja päättyvät keskiviikkona 25.3. kello 15.00. Tampereen yliopistoon haetaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Uudet valintakokeet mahdollistavat hakemisen useammalle alalle

Suurin muutos yliopistoihin haettaessa keväällä 2025 on se, että kirjallisia valintakokeita on huomattavasti aiempaa vähemmän, ja hakijan on mahdollista hakea samalla valintakokeella useammalle koulutusalalle. Uusiin valintakokeisiin ja niitä käyttävien hakukohteiden listauksiin voi tutustua yliopistovalinnat.fi -sivustolla.

Yliopistot järjestävät keväällä 2025 yhdeksän kansallista valintakoetta. Valintakokeet ovat digitaalisia, ja ne suoritetaan hakijan omalla kannettavalla tietokoneella. Tampereella voi osallistua kaikkiin yhdeksään valintakokeeseen. Valintakoepaikkakunta valitaan hakemuslomakkeella.

Arkkitehtuurin valintakokeita, joihin kuuluu piirustus- ja suunnittelukoe, ei järjestetä digitaalisina vaan ne järjestetään entiseen tapaan.