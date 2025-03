Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1–12/2024: Finnveran rahoitus Pohjanmaalle kasvoi, Etelä-Pohjanmaalle säilyi ennallaan ja Keski-Pohjanmaalle laski

Finnvera myönsi vuonna 2024 alueen yrityksille yhteensä 108 miljoonaa euroa (90), josta Pohjanmaan yrityksille 57 miljoonaa euroa (37), Etelä-Pohjanmaalle 28 miljoonaa euroa (28) ja Keski-Pohjanmaalle 23 miljoonaa euroa (25).

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksille myönnetystä rahoituksesta noin 60 prosenttia kohdistui Finnveran strategisille painopistealueille eli aloittaville yrityksille, investointeihin, kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, omistajanvaihdoksiin sekä vientiin liittyvään rahoitukseen. Kolmessa maakunnassa 51 yritystä (58) vaihtoi omistajaa Finnveran avulla. Finnveran rahoituksella myötävaikutettiin maakunnissa yhteensä yli 430 uuden työpaikan syntymiseen (310).

Teollisuus oli jälleen suurin rahoituksen saaja kaikissa kolmessa maakunnassa, ja sen osuus pysyi vakaana noin 60 prosentissa. Kasvua nähtiin erityisesti liike-elämän palveluiden, maatalouselinkeinon sekä kaupan ja kuluttajapalveluiden aloilla.

Finnvera myönsi ilmasto- ja ympäristölainoja sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainoja Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan yrityksille vuonna 2024 yhteensä 5 miljoonaa euroa.

Etelä-Pohjanmaalla rahoitus pysyi edellisvuoden tasolla

Vuonna 2024 Finnvera myönsi Etelä-Pohjanmaalle 28 miljoonaa euroa (28). Finnveran rahoitus mahdollisti 52 miljoonan euron (57) kokonaishankkeet yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Tästä 20 miljoonaa euroa (19) kohdistui yritysten investointeihin, erityisesti rakennusinvestointeihin, ja 18 miljoonaa euroa (24) käyttöpääomarahoitukseen.

− On myönteistä, että investointien rahoituksen taso säilyi edellisvuoden tasolla. Loppuvuodesta näkynyt korkojen lasku ei ehtinyt vaikuttaa investointihalukkuuteen. On tärkeää, että hankkeita on viety eteenpäin epävarmuudesta huolimatta, sanoo Finnveran Sisä-Suomen aluejohtaja Kari Hytönen.

Yrityskauppojen määrä nousi selvästi vuoden 2023 kuopasta. Finnvera rahoitti 19 yrityksen (14) omistajanvaihdosta ja myönsi niihin yhteensä 2 miljoonaa euroa (1).

− Yritysten kohentuvat suhdanneodotukset ja korkotason lasku alkoivat näkyä yrityskauppojen rahoituksen kasvuna. Omistajanvaihdokset tuovat yrityksiin uutta kasvua ja osaamista, ja niiden positiiviset vaikutukset leviävät laajalti alueen talouteen, jatkaa Hytönen.

Vuonna 2024 Finnvera rahoitti Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 65 aloittavaa yritystä 6 miljoonalla eurolla. Maakunnan pk- ja midcap-yritysten kotimaan ja vientikauppojen toimituksiin liittyviä rahoitustarpeita ja vientitakauksia myönnettiin 4 miljoonaa euroa (5).

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kasvua toimitustakausten rahoituksessa

Vuonna 2024 Finnvera myönsi Pohjanmaan yrityksille 57 miljoonaa euroa (37) ja Keski-Pohjanmaalle 23 miljoonaa euroa (25). Myönnetty rahoitus kohdistui pääosin kotimaan ja vientikauppojen toimituksiin, Pohjanmaalla yhteensä 37 miljoonaa euroa (9) ja Keski-Pohjanmaalla 19 miljoonaa euroa (11).

Viennin rahoitus kasvoi merkittävästi Pohjanmaalla. Suurin osa rahoituksesta kohdistui teollisuuden tilausten rahoittamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämä kertoo alueen yritysten vahvasta kansainvälisestä kilpailukyvystä ja kasvavasta vientitoiminnasta. Finnveran tarjoamat vientitakuut ja toimitusvakuudet ovat olleet keskeisessä roolissa tukemassa yritysten vientihankkeita ja vähentämässä niihin liittyviä riskejä.

− Maakuntien yrityksillä menee keskimäärin hyvin, eikä rahoituksen uudelleenjärjestelyitä ole juurikaan ollut. Toimitusten rahoituksen kasvu kertoo yritysten saaneen tilauksia sekä kotimaasta että ulkomailta. Myös pk-yritysten vientihankkeet ovat kasvussa, sanoo Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluepäällikkö Päivi Kinnunen.

Vuonna 2024 Finnvera rahoitti Pohjanmaalla yhteensä 46 aloittavaa yritystä 4 miljoonalla eurolla ja Keski-Pohjanmaalla 23 aloittavaa yritystä 2 miljoonalla eurolla. Tämä kertoo siitä, että yrityksiä perustettiin edelleen aktiivisesti.

Pohjanmaalla rahoitettiin 22 omistajanvaihdosta (33) yhteensä 2 miljoonalla eurolla (7) ja Keski-Pohjanmaalla 10 omistajanvaihdosta (11) yhteensä miljoonalla eurolla (2).

− Omistajanvaihdoksiin toivotaan lisää aktiivisuutta. Yrittäjäksi voi ryhtyä myös ostamalla toimivan yrityksen, toteaa Kinnunen.

Pohjanmaalla Finnveran rahoitus mahdollisti yhteensä 105 miljoonan euron (84) kokonaishankkeet muiden rahoittajien kanssa ja Keski-Pohjanmaalla 46 miljoonan euron (49) hankkeet.

Mikroyrityksille suunnattu laina

Finnveran mikroyrityksille suunnattu lainapilotti jatkuu maaliskuun 2025 loppuun asti. Kiinnostus lainaa kohtaan on ollut korkea, ja hakemuksia on tullut runsaasti. Lainoja on myönnetty henkilöstön palkkaukseen, toiminnan laajentamiseen ja kansainvälistymiseen.



Tulevaisuuden näkymät

Yritysten suhdanneodotukset ovat kohentuneet, minkä toivotaan edistävän investointeja, vaikka toimintaympäristön epävarmuus tuo haasteita. Työvoiman saatavuus on edelleen kriittinen tekijä, ja alueilla panostetaan koulutukseen ja työvoiman houkuttelemiseen.

− Epävarmuudesta huolimatta kannustamme yrityksiä toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja. Maakuntien työllisyysaste on korkea, ja uusiin työpaikkoihin on haastavaa löytää työvoimaa. Yritysten kannattaa olla valmiina, kun kasvu käynnistyy. Olemme Finnverassa valmiina rahoittamaan kaiken kokoisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä entistä monipuolisemmilla rahoitusratkaisuilla, sanoo Päivi Kinnunen.

LIITE: Finnveran aluekatsaus Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 1–12 2024 (PDF)