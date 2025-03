Nelisenkymmentä keskiuusimaalaista pääsee puntaroimaan Keusoten taloutta

Puntaroiva asukaspaneeli on kansalaisosallistumisen muoto, jota Keusotessa kokeiltiin vuosina 2023 ja 2024 yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Asukaspaneeleista tuli hyvää palautetta ja moni piti sitä erinomaisena tapana osallistua hyvinvointialueen päätöksentekoon. Nyt asukaspaneeleille on tulossa odotettua jatkoa.

– Kutsut asukaspaneeliin on lähetetty Digi- ja väestötietovirastolta saadun satunnaisotoksen perusteella 5000:lle 15–80-vuotiaalle asukkaalle. Asukaspaneeliin osallistujat valitaan ilmoittautuneiden joukosta niin, että he edustavat mahdollisimman kattavasti Keusoten alueen asukkaita. Näin saamme kasaan porukan, jossa on eri-ikäisiä ihmisiä erilaisista taustoista, Keusoten johtava asiantuntija Tero Seitsonen kertoo.

Nyt tartutaan härkää sarvista

Tämänkertaiseen asukaspaneeliin osallistuvat pääsevät tarttumaan härkää sarvista: Kaikki tietävät, että hyvinvointialueiden taloustilanne on haastava ja jotakin pitää tehdä. Panelistit saavat aluksi asiantuntijoilta taustatietoa Keusoten taloudesta, minkä jälkeen he pohtivat yhdessä, miten taloutta tulisi tasapainottaa.

Tarkoitus on, että hyvinvointialueen päättäjät saavat asukaspaneelin lopputuloksena asukkailta harkitun ja jäsennellyn loppulausuman, jossa on suosituksia päätöksenteon tueksi.

Talousasiat voivat tuntua monesta haastavilta, mutta panelisteilta ei odoteta ennakkotietoa tai asiantuntemusta talousasioista.

– Jos haluaisimme kuulla talousasiantuntijoita, kutsuisimme heidät kokoon. Nyt on tarkoitus saada ideoita nimenomaan asukkailta, niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. Jokaisella meillä on varmasti ajatuksia siitä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä, Seitsonen muistuttaa.