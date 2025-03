Vuokranantaja: varmista, että ehdit hyödyntää verovähennykset - tänä vuonna aikaa aiempaa vähemmän

Tänä vuonna veroilmoitusten määräpäiviä on aikaistettu siten, että palautuksen määräpäivä on palkansaajilla joko 15.4, 22.4. tai 29.4. Oma määräpäivä selviää veroilmoitukselta. Veroilmoituksen yhteydessä on tarkistettava ja tarvittaessa täydennettävä myös kaikki tiedot vuoden 2024 pääomatuloista.

”Helpoimmalla pääsee, jos vuokratuloja ja toimintaan liittyviä menoja kirjaa aktiivisesti talteen läpi vuoden. Tällöin veroilmoituksen tekeminen on hyvin nopea tehtävä monenkin asunnon kanssa”, muistuttaa Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah.

Muista hyödyntää asianmukaiset verovähennykset

Sijoittajalla on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Vuokraustoiminnassa tällaisia menoja syntyy yleensä selvästi enemmän kuin esimerkiksi osakesijoittamisessa.

”Jokaisen vuokranantajan kannattaa selvittää huolellisesti, mitä kaikkia verovähennyksiä voi tehdä. Veroilmoituksen tarkastaminen vuosittain on oleellinen osa onnistunutta vuokraustoimintaa”, Ahsanullah muistuttaa.

Yleisimmin vähennyksiä aiheutuu taloyhtiölle maksettavista vastikkeista, kaluste- ja kodinkonehankinnoista, huoneistossa suoritetuista remonteista sekä matkakuluista. Lisätietoja tavanomaisista verovähennyksistä löytyy Suomen Vuokranantajien artikkelista

”Yksi yleinen virhekäsitys on, että sijoituslainan korot vähennettäisiin suoraan vuokratuloista. Ne tulee kuitenkin vähentää lopuksi kaikista pääomatuloista. Lopputulos on käytännössä sama, mutta korkojen osalta tulee olla huolellinen veroilmoitusta täyttäessä. Pankit toimittavat korkotiedot suoraan verottajalle, mutta sijoittajan tehtävänä on tarkistaa, että lainat on merkitty oikein tulonhankkimislainoiksi”, Ahsanullah selittää.

Kuitteja ei tarvitse toimittaa osana veroilmoitusta – säilytysvelvollisuus kuitenkin useiden vuosien ajan

Veroilmoituksella vuokranantaja ilmoittaa asuntokohtaisesti tulot ja menot. Lisäksi verottajalle tulee ilmoittaa huoneistossa asuneiden vuokralaisten tiedot. Sen sijaan kuitteja ei tarvitse toimittaa, mutta verottaja voi kysyä niitä jälkikäteen.

”Monelle uudelle vuokranantajalle voi tulla yllätyksenä, ettei kuitteja tule toimittaa osana veroilmoitusta. Ne toimitetaan verottajalle vain mahdollisen selvityspyynnön yhteydessä. On kuitenkin ehdottoman tärkeää säilyttää kaikki tositteet kustannuksista kuuden vuoden ajan. Vuoden 2024 kuitit tulee siten säilyttää vuoden 2030 loppuun asti”, Ahsanullah muistuttaa.