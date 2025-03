Uusi hanke tähtää reiluun rekrytointiin tekoälyn tuella

Työelämän tutkimuskeskuksen (Work Research Centre) koordinoiman hankkeen tuloksena valmistuu kaikille avoin koulutusmateriaali sekä chatbot-työkalu. Hankkeessa toteutetaan myös webinaareja, podcasteja sekä tekstejä eri julkaisuihin.

– Rekrytointi on kallista ja aikaa vievää, ja rekrytoijat työskentelevät usein kovassa aikapaineessa. Meillä on tietoa ja osaamista tutkimuskentältä, jota haluamme jalkauttaa suomalaisen työelämän käyttöön, hankejohtaja Heidi Lehtovaara sanoo.

– Nykykäytännöt saattavat jättää relevanttia osaamista jopa rekrytoinnin ulkopuolelle silloinkin, kun osaamisesta on pulaa. Joka tapauksessa työmarkkinat monimuotoistuvat ja rekrytointikäytännöt muuntuvat ollakseen onnistuneita, jatkaa hanketta rahoittavan Ami-säätiön ohjelmajohtaja Anna Aalto.

Hankkeen tutkijoilla on monipuolinen tausta: Sami Koivunen on perehtynyt rekrytoinnin digitalisoitumiseen rekrytointiammattilaisten näkökulmasta. Matti Laukkarinen on tutkinut algoritmisten suosittelutyökalujen käyttöä rekrytoinnissa. Heidi Lehtovaara tekee väitöskirjaa ja on toiminut tutkijana yhdenvertaiseen rekrytointiin keskittyvässä hankkeessa .

Reilu rekrytointi -hankkeen kumppaneita ovat Duunitori, Helsingin kaupunki/Stadin HR, Sinun tekoäly Oy, StartupRefugees ja Suomen Yrittäjät.

Hankkeen ensimmäinen webinaari järjestetään torstaina 22.5.2025 klo 9.00-10.30 yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallisen Tulevaisuuden työmarkkinat -hankkeen kanssa. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki lisätään Reilu rekrytointi -hankkeen verkkosivuille.