Tavoitteena eläväinen ja vetovoimainen tori Lappeenrannan keskustassa

Eekoo palkitsi vuonna 2024 asiakasomistajia ennätyksellisesti yli 16 miljoonalla eurolla 10.3.2025 14:53:52 EET | Tiedote

Eekoolla on lähes 74 000 asiakasomistajaa Bonusta, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta maksettiin vuonna 2024 asiakasomistajille 16,2 miljoonaa euroa, joka on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Eekoolla oli vuoden 2024 lopussa 73 781 asiakasomistajaa ja S-ryhmän asiakasomistajatalouksia oli 88,4 % alueen kaikista talouksista. Uusia asiakasomistajia liittyi yli 4000. Eekoo on toistamiseen Suomen innostavin työpaikka Vuosittain henkilöstölle tehtävässä työyhteisötutkimuksessa henkilökunnan tyytyväisyyttä mittaava indeksi oli 80,1 ja tulos oli alueosuuskauppojen toiseksi paras. Henkilökunnasta tutkimukseen vastasi 96 %. Tuloksissa korostuu erityisesti hyvä ja sujuva arjen johtaminen, mikä luo hyvää fiilistä ja henkilöstö kokee, että Eekoo on kehittynyt oikeaan suuntaan. Peräti 92 % tutkimukseen vastanneista suosittelisi Eekoota työnantajana. Eekoo palkittiin jo toistamiseen keskisuurten sarjan parhaimmaksi työpaikaksi Eezy Flown Suomen innostavimmat työpaikat –kilpa