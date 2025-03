Kommentti: Rakennusala ui edelleen syvällä

Rakennussektorin taantuman odotetaan jatkuvan ainakin vuoden 2025 toiselle puoliskolle. Vuonna 2024 myönnetyt rakennusluvat tukevat tätä näkemystä, sillä Tilastokeskuksen mukaan lupia myönnettiin alle 17 000, mikä on jälleen alhaisin määrä 30 vuoteen. Tämä herättää huolta siitä, että ala ei välttämättä elvy edes vuoden 2025 loppupuolella. Useimpien arvioiden mukaan rakentamisen aloitukset jäävät reiluun

20 000 asuntoon vuonna 2025. Valtion tukema asuntotuotanto supistuu jonkin verran edellisvuodesta, sillä korkotukilainavaltuus laskee viidenneksen, mikä vähentää valtion tukemaa asuntotuotantoa arviolta noin

6 500 asuntoon.

Taantuman syypäinä ne tyypilliset

Laskusuhdanteen keskeisiä syitä ovat korkeat korot, nousseet rakennuskustannukset, työttömyyden kasvu, heikko kuluttajaluottamus sekä laskevat asuntohinnat. Suomen Pankin mukaan noin 95 prosenttia 2000-luvulla nostetuista asuntolainoista ovat olleet vaihtuvakorkoisia, mikä nykyisessä korkoympäristössä tarkoittaa, että lainojen kustannukset ovat edelleen huomattavasti korkeammat kuin ennen pandemiaa ja Ukrainan sotaa. Edellä mainitut tekijät ovat myös nostaneet rakennuskustannuksia huomattavasti: ne ovat Tilastokeskuksen mukaan edelleen yli 20 prosenttia korkeammat kuin kymmenen vuotta sitten ja yli 10 prosenttia korkeammat kuin vain neljä vuotta sitten. Materiaalihinnat ovat olleet merkittävin osatekijä, sillä ne ovat nousseet lähes 30 prosenttia kymmenessä vuodessa.

Tilastokeskus raportoi Suomen työllisyysasteen trendin olleen vuoden 2025 tammikuussa 76,5 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä alhaisempi luku kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan työttömyysasteen trendiluku on noussut 1,1 prosenttiyksiköllä ollen tammikuussa 8,9 prosenttia. Tämä on osaltaan heikentänyt kuluttajien luottamusta, mikä oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 2025 alhaisimmalla tasollaan sitten viime kevään. Myös työttömyys koetaan uhaksi ja 61 prosenttia kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän. Lisäksi vain 12 prosenttia kuluttajista suunnitteli asunnon ostamista tai talon rakentamista.

Vanhojen asuntojen hinnat ovat reagoineet jonkin verran laskevaan kysyntään: Tilastokeskuksen mukaan hinnat olivat vuoden 2024 lopussa nimellisesti samalla tasolla kuin vuonna 2015, mikä tarkoittaa reaalisesti lähes 20 prosentin laskua. Samaan aikaan uusien asuntojen nimellishinnat ovat nousseet 20 prosenttia vuodesta 2015 lähtien ja laskeneet vain hieman vuoden 2022 huipustaan. Tämä on lisännyt painetta rakennusalalle, sillä myymättömien asuntojen varanto on kasvanut, mikä on saanut monet rakennusyritykset supistamaan tuotantoaan ja odottamaan parempia markkinaolosuhteita. Vuoden 2025 alussa on tosin saatu joitain varovaisen optimistisia signaaleja, että vanhojen asuntojen kauppa kävisi hieman aiempaa pirteämmin.

Viime vuonna yleiseen keskusteluun nousi uusi rakennusalan nykytilannetta vaikeuttava tekijä: avoimet asunto- ja kiinteistörahastot. Nämä sijoitusinstrumentit ratkaisevat näennäisesti suorien asunto- ja kiinteistösijoitusten likviditeettiongelman ja ne toimivatkin usein, kun markkinoilla menee hyvin. Mutta kun asuntojen hinnat laskevat, voi lunastusten maksamisen kanssa tulla ongelmia, kuten on nyt monen rahaston kohdalla käynyt. Lukon avaamiseksi lyhyellä tähtäimellä saattaa kysymykseen tulla jokin hyvin suuri sijoittaja, joka näkee markkinalla potentiaalia ja hankkii blokkikaupalla ison määrän rahastojen omistuksia. Sama ratkaisija saattaa tulla kysymykseen myös rakennusyritysten taseissa olevien uusien asuntojen varantojen osalta. On kuitenkin aivan toinen kysymys, miten tällainen mahdollinen suuri sijoittaja käyttäytyisi asuntomarkkinoilla pidemmällä aikavälillä ja mikä olisi esimerkiksi vuokratason kohtalo.

Tulevaisuutta varjostaa kuitenkin edellä kuvattujen trendien lisäksi useampi epävarmuustekijä. Ukrainan sodan mahdolliset rauhanneuvottelut ja niitä seuraava jälleenrakennus saattaa vaikeuttaa rakennusmateriaalien ja jossain määrin työvoiman saatavuutta, mikä nostaisi rakentamisen hintaa Suomessakin. Sama pätee myös Gazan tilanteeseen. Toisaalta Yhdysvaltain tuleva kauppapolitiikka on täydellinen mysteeri, vaikkakin lienee todennäköisintä, etteivät sen vaikutukset maailmankauppaan ja hintatasoon ole talouskehityksen kannalta ainakaan suotuisia.