Helsingissä on nyt päiväkoti, jossa lapset kommunikoivat viittomakielellä ja suomeksi

Kuulovammaisten ja kotikielenään viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatus on keskitetty Helsingissä elokuusta 2024 lähtien päiväkoti Taneliin. Tavoitteena on ollut luoda Länsi-Helsingin Pitäjänmäkeen yksikkö, joka vahvistaa lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja kielitaidon kehittymistä.

Palvelua ovat olleet kehittämässä Kuurojen Liitto, Viittovat perheet, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ja Helsingin vammaisneuvosto.

– Meillä on nyt kaksikielinen päiväkoti, jossa käytetään rinnakkain suomen kieltä ja suomenkielistä viittomakieltä. Kahdenkymmenen lapsen ryhmä on integroitu niin, että siinä on sekä kuulevia että kuuroja lapsia, kertoo päiväkodin johtaja Sara Haavikko.

Aiemmin viittomakielistä opetusta toteutettiin hajautetusti Helsingin eri päiväkodeissa. Haasteena oli, että kuulovammainen lapsi saattoi silloin joutua yksin kuulevien ryhmään.

– Lapsi kokee olonsa ulkopuoliseksi, jos ryhmässä ei ole muita viittomakieltä käyttäviä kavereita. Yhteenkuuluvuuden tunnetta voi lisätä jo se, että hän näkee päiväkodissa kaverinkin käyttävän kuuloimplanttia.

Viittomakielisestä opetuksesta hyötyvät myös kuurojen vanhempien kuulevat lapset ja kuurojen lasten sisarukset.

Kaksikielisyys sulautui osaksi päiväkodin arkea

Tanelin viittomakielisessä varhaiskasvatuksen ryhmässä työskentelee viisi aikuista: viittomakielen taitoinen avustaja, kuuro lastenhoitaja, viittomakielinen varhaiskasvatuksen opettaja, suomen kieltä puhuva opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lisäksi päivittäisessä kanssakäymisessä avustaa kolme tulkkia.

Päiväkodin vanhat tilat eivät ole vaatineet kaksikielisen opetuksen myötä suuria muokkauksia. Ryhmäläiset hyödyntävät osittain samaa opetusmateriaalia, ja kuulovammaisten lasten käytössä on lisäksi Jyväskylän yliopistossa kehitetty Vikken veikeä viittomakieli -paketti.

Ensimmäinen puoli vuotta on sujunut päiväkodin johtajan mukaan hyvin.

– Lapset ovat luonnostaan sopeutuvaisia ja heillä on oppimisen nälkä. Olemme nähneet isoja harppauksia sekä ryhmäytymisessä että kielellisessä kehityksessä. Kaksikielisyydestä on tullut päiväkodissamme arkipäiväinen asia, josta olemme saaneet hyvää palautetta sekä lapsilta että vanhemmilta.

Päiväkoti Tanelista varataan tietty määrä paikkoja kuulovammaisille ja viittomakieltä kotikielenään käyttäville lapsille. Mikäli hakijoita on enemmän kuin varattuja paikkoja, etusijalla ovat lapset, joilla on kuulovamma.

Syksyn toimintakausi alkaa heinä-elokuun vaihteessa ja kevään toimintakausi alkaa tammikuun alussa. Viittomakieliseen varhaiskasvatukseen haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Viittomakielisen varhaiskasvatuksen hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot ja haastattelut:

Piia Nevala

Pedagoginen asiantuntija

piia.nevala@hel.fi

+358 40 7182858

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki

Tutustuminen Tanelin toimintaan:

Sara Haavikko

päiväkodinjohtaja

Päiväkoti Taneli

sara.haavikko@hel.fi

+ 358 40 630 1499