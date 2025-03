SDP:n Eskelinen ja Perholehto iloitsevat Marinin kauden ehdotusten toteutumisesta sähköpotkulautojen sääntelyssä

Sähköpotkulautoja tarjoavien yritysten laajentuessa kesällä 2021 kutsui silloinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kaupungit ja lautoja vuokraavat yritykset nopeasti keskusteluun, jossa sovittiin yhteistyöstä kaupunkien kanssa ongelmien ratkomiseksi. Näiden pohjalta toimintamalleja paranneltiin ja vaaralliseksi koettuja käyttäjien toimintamalleja rajoitettiin. Samalla saatiin aikaa huolelliselle lainvalmistelulle. Tänään käsiteltävän hallituksen esityksen myötä siirrytään sopimisratkaisuista pysyvämpään lainsäädäntöön.

– Esityksen taustalla on pitkä valmistelu, jossa on luotu aivan uusi lainsäädäntömalli toimiluvasta ja rangaistussäännöistä lähtien. Lainsäädännön ratkaisujen löytyminen kaupunkien toimivallan lisäämiseksi mikroliikkumisen ohjaamisessa ja promillerajan asettaminen nähtiin tarpeellisina jo vuoden 2022 liikenneturvallisuusstrategiassa, Eskelinen kertoo.

– Huomioiden esimerkiksi taksilainsäädäntöön luvatut lisätiukennukset, Orpon hallitus on tehnyt täyskäännöksen suhteessa edelliseen Sipilän oikeistohallitukseen, jossa päähallituspuolueet olivat mukana. Nyt suunta on sääntelyn lisäämisessä, ei onneksi enää purkamisessa, Eskelinen jatkaa.

Lakiesityksen mukaan sähköpotkulautoja ja moottorilla varustettuja polkupyöriä vuokraavat yritykset tarvitsevat jatkossa kunnan myöntämän nk. mikroliikenneluvan.

– Mikroliikennelupa on kunnissa odotettu työkalu. Kunnat pystyvät asettamaan operaattoreille paikallisten olosuhteiden mukaisia yhtäläisiä ehtoja, jotka koskevat ajonopeuksia, käyttöalueita ja -aikoja, pysäköintiä sekä kuljettajien ikää. Kunnat voivat edistää turvallista liikennekulttuuria myös kuntalaisia opastaen, sillä etenkin sähköpotkulautailijoita koskevat liikennesäännöt eivät ole kaikilla tiedossa. Näin saadaan kaupunkiympäristö ja -liikenne toimimaan kaikille kulkumuodosta riippumatta, Perholehto kuvailee.

– Lain on suunniteltu astuvan voimaan 1.5. alkaen, mutta aikataulu on haasteellinen, koska hallituksen esitys edellyttänee perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Ministeri Ranteen lupaus mikroliikenneluvan voimaantulosta jo täksi kesäksi voi jäädä näennäiseksi. Kunnilla on vaikeuksia ottaa lupajärjestelyjä tällä aikataululla tulevaksi kesäksi käyttöön, koska se edellyttäisi niiltä erittäin nopeaa käsittelyä, Perholehto toteaa.

Sähköpotkulaudan tai moottorilla varustetun polkupyörän kuljettamisesta vähintään 0,5 promillen humalassa tai huumausaineen vaikutuksen alaisena määrätään jatkossa 200 euron liikennevirhemaksu.

– Tyypillisimmät tapaturmat huomioiden on tärkeää, että yhteiskunta lähettää rangaistuksella viestin, ettei sähköpotkulaudalla ajaminen päihtyneenä ole sallittua. Kyseessä ei ole lelu, vaan koordinaatiokykyä vaativa ajoneuvo, Perholehto huomauttaa.