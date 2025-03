FIBSin juhlatapahtumassa 26.3. nimekäs puhujakaarti

FIBS on kehittänyt yritysten vastuullisuusosaamista jo 25 vuoden ajan 13.1.2025 08:35:19 EET | Tiedote

Yritysvastuuverkosto FIBS (Finnish Business & Society ry) juhlii tänä vuonna 25-vuotistaivaltaan. FIBS perustettiin maaliskuussa 2000 kolmentoista pioneerihenkisen yrityksen ja organisaation voimin. Verkoston tehtäväksi määriteltiin toimiminen julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin vuoropuhelun edistäjänä. Samalla periaatteella FIBS toimii edelleen: FIBS ei valvo minkään tahon etuja, koska jokaisella yhteiskunnan sektorilla on roolinsa vastuullisuudessa, vaan edistää liike-elämän yritys- ja yhteiskuntavastuuta kaikista yhteiskunnallisista toimijoista koostuvan verkoston avulla. Tänä päivänä FIBS on liki 500 yrityksen ja organisaation asiantuntijaverkosto, jonka puitteissa tapahtuva eri toimijoiden yhteistyö ja tiedon jakaminen on entistäkin tärkeämpää globaalien ilmasto-, luonto- ja eriarvoistumiskriisien ratkaisemiseksi. Jäsenmäärällä mitattuna FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto ja yksi suurimmista maakohtaisista verkostoista maailmassa. Yritysten