Ollikainen: Tasa-arvo on tärkeää toimivalle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle

– Painopisteen tulee olla naisten ja tyttöjen aseman vahvistamisessa. Suomi on jo vuosikymmenten ajan ollut uskottava tasa-arvon puolustaja, ja EU:n linjauksen mukaisesti 85 % uusista kehityshankkeista tulee edistää tasa-arvoa. Samalla meillä on vankka uskottavuus koulutuskysymyksissä. Suomalaisten yritysten osaaminen näkyy erityisesti kestävän metsätalouden, vesihuollon ja elintarviketurvallisuuden aloilla, mikä luo myös vahvan pohjan kansainväliselle kaupalle näissä sektoreissa, Ollikainen sanoo.

Ukrainan tuleva jälleenrakennus näkyy maamme kehitysyhteistyömäärärahoissa vielä pitkään. Samalla Suomen on ylläpidettävä monipuolisia taloussuhteita edistääkseen monenlaista tuontia ja vientiä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä on huolissaan uusien kauppatullien vaikutuksista.

– Suomen on oltava niiden maiden joukossa, jotka tukevat Ukrainaa ja sen jälleenrakentamista. Suomen tulee humanitaarisen avun lisäksi tukea Ukrainaa myös sotilaallisesti ja siviilikriisinhallinnan keinoin. Tuen tarve on pitkäaikainen ja Suomen tuen on oltava järkkymätöntä. Yrityksillemme on tarjottava työkaluja ja edellytyksiä kansainväliseen kauppaan myös tilanteessa, jossa kansainvälinen toimintaympäristö aiheuttaa huolia. Suomen tarjoamien vientiä edistävien tukipalveluiden on kyettävä reagoimaan toimintaympäristön häiriöihin, jotta yrityksemme – olivatpa ne pieniä, keskisuuria tai suuria – voivat jatkaa toimintaansa keskeytyksettä, Ollikainen toteaa.