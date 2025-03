Kokoomuksen Kaunisto: Suomen ja Euroopan on vahvistettava asemaansa globaalisti kaupan, investointien ja innovaatioiden keinoin

Suomi on sitoutunut sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, mutta kiristyvä geopoliittinen tilanne asettaa uudenlaisia haasteita.



”Me emme halua olla pelikenttä, vaan pelaaja. Suomen on oltava vahvempi ja rakennettava uusia kauppasuhteita, myytävä osaamistaan ja toimittava ketterästi muuttuvassa maailmassa”, totesi kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto pitämässään ryhmäpuheessa.



Kaunisto sanoo, että tänä päivänä monelle näyttää siltä, että Yhdysvallat on päättänyt hylätä 80 vuotta heidän johdollaan tehdyn työn kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön suhteen.



”Se on haaste erityisesti pienille vientivetoisille maille, kuten Suomelle. Siksi Suomen on vahvistettava transatlanttisia suhteita ja osoitettava Yhdysvalloille tuomansa lisäarvo. Samaan aikaan on kasvatettava EU:n ja Suomen omaa painoarvoa globaalissa taloudessa. Suomen ja Euroopan on vaikutettava kaupan, investointien ja innovaatioiden keinoin”, Kaunisto painottaa.



Kauppa- ja kehityspolitiikan yhdistäminen avainasemassa



Kauniston mukaan tulevaisuuden kehitysyhteistyön tulee tukea talouskasvua, demokratiaa ja tasa-arvoa sekä vahvistaa koulutusta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.



Kaupan ja kehityksen yhdistäminen luo vastuullisia investointeja ja innovaatioita, joista hyötyvät sekä ympäristö että paikalliset yhteisöt. Samalla hallitus painottaa talouden vakauttamisen merkitystä.



”Ilman vahvaa julkista taloutta Suomi ei voi olla niin vaikuttava toimija kuin haluamme. Yritysten menestymisen mahdollistaminen on keskeistä Suomen kansainvälisen aseman vahvistamisessa. Suomi ei ainoastaan sopeudu maailman muutoksiin, vaan vaikuttaa niihin aktiivisesti”, Kaunisto toteaa.





Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.



Arvoisa puhemies,

Suomi on sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön, sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja kestävään kehitykseen. Näiden arvojen puolustaminen on yhä tärkeämpää kiristyneessä geopoliittisessa tilanteessa. Suomen turvallisuus ja hyvinvointi rakentuvat aktiivisen kansainvälisen yhteistyön varaan, ja meidän on huolehdittava, että kansainvälisiä sopimuksia, ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita kunnioitetaan johdonmukaisesti. Siksi seisomme vankkumattomana Ukrainan tukena maan taistellessa vapaan maailman ja vapaan maailman periaatteiden puolesta.

Tänä päivänä monelle näyttää siltä, että Yhdysvallat on päättänyt hylätä 80 vuotta heidän johdollaan tehdyn työn kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön suhteen. Työn, jossa yhteisessä rintamassa olleet maat ovat voineet nauttia kasvavan talouden ja kaupan tuomasta hyvinvoinnista ja rauhasta. Maltillisesti sanottuna tilanne on äärimmäisen haastava etenkin Suomen kaltaiselle pienelle vientivetoiselle maalle, joka jakaa yli 1300 kilometriä rajaa aggressiivisen Venäjän kanssa.

Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin meidän on tehtävä töitä transatlanttisen suhteen eteen ja osoitettava Yhdysvalloille tuomamme lisäarvo. Hyvässä kaupassa aina molemmat osapuolet hyötyvät. Toisaalta Suomen on oltava vahvempi myös ilman Yhdysvaltoja – myytävä osaamistamme, rakennettava uusia kauppasuhteita ja oltava ketterä ja ennakkoluuloton. Meidän on vaikutettava siihen, mihin voimme: Suomen ja Euroopan menestykseen. Nämä kaksi toimintamallia eivät sulje toisiaan pois vaan vahvistavat toisiaan ja rakentavat uutta. Tämä kriisi voi muodostua meille mahdollisuudeksi, niin vaikealta kuin se tänään tuntuukin.

Arvoisa puhemies,

Tähän kaikkeen kytkeytyy myös hallituksen tavoite ja työ julkisen taloutemme vakaudesta. Ilman sitä me emme voi olla niin vaikuttava pelaaja kuin toivomme. Samalla myös mahdollistamme kasvutoimet, joilla voimme taata suomalaisten yritysten menestymisen ja viennin veturina olemisen. Jos me emme tarjoa yrityksillemme mahdollisuutta tavoitella suurempaa, mitä me sitten teemme täällä puhumassa kansainvälisestä kaupasta? Me haluamme olla pelaaja, emme pelikenttä.

Kansainväliset taloussuhteet ja kehitysyhteistyö ovat yhä tärkeämpiä muuttuvassa geopoliittisessa ja geotaloudellisessa ympäristössä. Maailmanpoliittiset jännitteet, talouden riskit ja nousevien talouksien vaikutus edellyttävät Suomelta ja EU:lta strategista vaikuttamista ja selkeitä tavoitteita. Kiina laajentaa vaikutusvaltaansa rahalla, Venäjä Wagnerilla ja aseilla. Jos meidän strategiamme on ylhäältä alas annettu almu, me emme ikinä tule saamaan uusia kumppaneita ja menestyviä ystäviä kehitysyhteistyön kautta, vaan tulemme kantamaan eurooppalaista kolonialismin viittaa hartioillamme almuja jaellen.

Arvoisa puhemies,

Tässä ajassa Suomen toimijuudelle on tilausta. Kehityspolitiikan on edistettävä kestävää talouskasvua, vakautta, demokratiaa, tasa-arvoa ja ympäristön kestävyyttä. Kehitysyhteistyöllä voimme vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia, koulutusta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa, jotka ovat keskeisiä globaalille turvallisuudelle. Kauppa- ja kehityspolitiikan yhdistäminen luo innovaatioita ja vastuullisia investointeja, joista hyötyvät sekä ympäristö että paikalliset yhteisöt. Samalla Suomen on vahvistettava kauppasuhteita ja tuettava yritystemme kansainvälistymistä.

Suomi on pieni mutta vaikutusvaltainen toimija. Tiivistämällä yhteistyötä kumppanimaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa voimme rakentaa vakaampaa, kestävämpää ja oikeudenmukaista maailmaa. Meidän on oltava ennakoivia ja rohkeita puolustaessamme sääntöpohjaista järjestelmää, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Tämä kaikki nivoutuu kykyymme ja sitoutumiseemme tukea Ukrainaa. Suomi ei vain sopeudu muutoksiin – me vaikutamme niihin.