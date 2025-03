NUXE Nuxuriance Ultra Alfa [3R] The Exceptional Cream hoitaa ihoa vuorokauden ympäri

Vuonna 2024 NUXE toi markkinoille Alfa [3R] -teknologian, jonka kasviperäinen teho haastaa retinolin vaikutuksia. Nuxuriance-hoitolinjaa tähdittävä Alfa [3R] -teknologia on kehitetty erityisesti aikuisen ihon tarpeisiin tarjoamaan näkyviä tuloksia tyypillisiin ihon ikääntymisen muutoksiin ja heleyden puutteeseen.

Uudella The Exceptional -hoitovoiteella NUXE haluaa tarjota yksinkertaisempaa hoitorutiinia suosiville ja paljon reissussa kulkeville kahden hoitovoiteen tehon yhdessä pakkauksessa.

Kaksivaikutteinen teho – suojaa päivällä, uudistaa yöllä

Nuxuriance Ultra Alfa [3R] The Exceptional Cream on NUXEn taidonnäyte yhdistelmävoiteesta: päivisin se heleyttää ja suojaa ihoa ja työskentelee öisin ihon uudistumisen ja optimaalisen kosteustasapainon ylläpitämiseksi. Hoitovoide on kehitetty tukemaan ihon vuorokausirytmin tarpeita ja edistämään kokonaisvaltaisesti ihon laatua.

Niasiiniamidi – kokonaisvaltaisen hoitovoiteen tähti

NUXEn patentoitua Alfa [3R] -teknologiaa tähdittää kolme luonnosta peräisin olevaa raaka-ainetta: alfalfauute, hyaluronihappo ja rusopäivänliljauute. Kolmivaikutteisesti toimiva teknologia pehmittää ihon pinnan muutoksia ja aktivoi solujen uudistumista sekä ihon toimintoja.

Uusi Nuxuriance Ultra Alfa [3R] The Exceptional -hoitovoiteessa kasviperäistä teknologiaa täydentää monipuolinen niasiiniamidi, jonka teho mahdollistaa koostumuksen 24 h-vaikuttavuuden. B3-vitamiinina tunnettu niasiiniamidi tuo voiteeseen erityisesti ihoa kaunistavia lisäetuja: se heleyttää, kiinteyttää ja tasoittaa ihon sävyä ja rakennetta.

Aistillista tehoa kaikille ihotyypeille

Kevyen tuntuinen koostumus antaa kasvoille satiinisen heleän pinnan, ja on samalla tarpeeksi runsas kietomaan ihon miellyttävään tunteeseen yöksi. Tuote sopii kaikille ihotyypeille. Modernin aistillinen tuoksu viimeistelee upean käyttökokemuksen.

Tutkitusti tehokas ja miellyttävä käyttää

Uutuustuotteen vaikutuksia on arvioitu NUXEn toteuttamissa kuluttajatesteissä:

-84 % käyttäjistä koki ihonsa heleämmäksi välittömästi*

-88 % käyttäjistä koki yön aikana ihon virkistyneen ja tuntuvan tasaisemmalta**

-97 % käyttäjistä koki ihonsa näyttävän kauniimmalta seitsemän päivän käytön jälkeen***

-90 % koki ihonsa olevan kiinteämpi ja 87 % arvioi juonteiden ja ryppyjen silottuneen 28 päivän kestäneen käytön jälkeen****

Suositushinta

Nuxuriance Ultra Alfa [3R] The Exceptional Cream, 75 ml, 96,90 EUR

Saatavilla

Uutuustuote on saatavilla valikoiduista Stockmann- ja Sokos-tavarataloista maaliskuussa 2025.

Kuvat

https://www.bernerbrandbank.fi/l/M56VTR7nWPm7



**käyttötesti – 32 vapaaehtoista

*** käyttötesti – 32 vapaaehtoista, tyytyväisyys mitattu yhden päivän jälkeen

****Käyttötesti, 31 vapaaehtoista, tyytyväisyys mitattu seitsemän päivän jälkeen

*****30 vapaaehtoista, 28 päivän jälkeen