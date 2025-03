Ville Niinistö: Europarlamentti sitoutui tukemaan EU:n vahvaa tutkimuspanostusta

“Tulevaisuuden ratkaisuja kehitetään tänään. Euroopan on oltava jatkossakin tutkimuksen ja innovaatioiden kehityksen kärjessä, jotta pystymme vastaamaan aikamme suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon. Kilpailukykymme ja hyvinvointimme riippuvat siitä, kuinka vahvasti EU pystyy olemaan edelläkävijä globaalissa kilpailussa tutkimukseen ja innovaatioihin nojaten”, Niinistö painottaa.

Parlamentti peräänkuuluttaa merkittävästi suurempaa budjettia tulevalle TKI-ohjelmalle, jotta EU voi saavuttaa tavoitteensa tutkimus- ja kehitysinvestoinneille (3 % BKT:sta). Samalla parlamentti haluaa varmistaa, että tutkimusrahoitus säilyy omana itsenäisenä ohjelmanaan, eikä sitä yhdistetä tulevaan kilpailukykyrahastoon. Komission valmistelussa on noussut esille uhka siitä että erillinen tutkimuksen puiteohjelma yritettäisiin yhdistää komission esityksessä yhden kilpailukykyrahaston alle.

“Tutkimus tarvitsee oman EU:n puiteohjelmansa. EU:n tutkimusohjelmat ovat olleet suomalaisille korkeakouluille ja yrityksille hyvin merkittäviä niiden tutkimustason nostamisessa sekä kansainvälisten verkostojen luomisessa. Tutkimuksen siirtäminen kilpailukykyrahaston alle uhkaisi vesittää pitkäjänteisen ja laatuun perustuvan tutkimusrahoituksen Euroopassa, mistä olisi Euroopan kilpailukyvylle vain haittaa. Tutkimusta ei voi ohjata lyhyen aikavälin tarpeiden perusteella. On tärkeää, että myös Suomen hallitus vastustaa tätä suunnitelmaa ja tukee erillistä EU:n tutkimusohjelmaa”, Niinistö korostaa.

Lisäksi parlamentti korostaa, että EU:n ja jäsenmaiden rahoitusvälineiden välinen yhteistyö on saatava toimimaan paremmin. Kun eri rahoitusmekanismit tukevat toisiaan tehokkaammin, tutkimusrahoitus saadaan hyödyntämään koko Euroopan taloutta ja yhteiskuntaa entistä laajemmin.

Mietinnössä nostetaan esiin myös perustutkimuksen ja monitieteisyyden merkitys. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen rooli on keskeinen esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja digitalisaation tutkimuksessa ja innovoinnissa. Parlamentti haluaa varmistaa, että ne saavat ansaitsemansa aseman tulevassa tutkimusohjelmassa.

“Euroopan tutkimus- ja innovaatiorahoituksen on oltava kunnianhimoista, monitieteistä ja kestävää. Meidän on varmistettava, että tuleva ohjelma tukee huippututkimusta, edistää innovaatioita ja vastaa eurooppalaisten tarpeisiin – olipa kyse sitten uusista teknologioista, vihreästä siirtymästä tai terveysratkaisuista. Jos haluamme olla maailman johtava tiedeyhteisö, meidän on panostettava siihen vahvasti”, Niinistö sanoo.

Euroopan komission odotetaan esittävän ehdotuksensa tulevasta tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmasta vielä tänä vuonna, samoin koko seuraavan 7-vuotiskauden rahoituskehyksen osalta. Parlamentin linjausten tavoitteena on varmistaa, että ohjelma vastaa kansalaisten, tutkijoiden ja eurooppalaisten yritysten tarpeisiin – ja että Eurooppa pysyy jatkossakin edelläkävijänä tieteen ja teknologian kehityksessä.