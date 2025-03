Johda kirjastoja tarjoaa uusia käytäntöjä ja välineitä kirjastotyöhön

Tuija Takalan Aamusta yöhön on kokoelma selkonovelleja ihmisen arjesta 17.2.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Tuija Takalan novellikokoelma Aamusta yöhön kertoo kerrostaloasukkaiden elämästä osoitteessa Kalliokatu 10. Selkokielellä kirjoitetut novellit johdattavat kaikentasoiset lukijat asukkaiden arkeen ja sen tarjoamiin yllätyksiin. Tuija Takala on helsinkiläinen äidinkielen ja suomen opettaja, joka on kirjoittanut useita selkokielisiä kirjoja. Takala palkittiin selkokirjallisuuden edistämisestä Seesam-palkinnolla vuonna 2019. Helppolukuinen selkokieli on yleiskieltä helpompaa, yksinkertaistettua suomen kieltä. Selkokielinen kirjallisuus on suunnattu kaikille niille, joille yleiskielen lukeminen ja ymmärtäminen on hankalaa. Avain on tehnyt pitkäjänteistä työtä selkokirjallisuuden kustantajana. Ajattele tavallista kaupunkia ja siellä tavallista kerrostaloa. Kerrostalo on Kalliokadun viimeinen talo, Kalliokatu 10. Sen vieressä on metsä ja takana jyrkkä kallio. Kalliokadulla on myös muita kerrostaloja. Lisäksi kadulla on päiväkoti, koulu, kirjasto, kauppa, kioski ja baari. Osoitteessa Kalliokat