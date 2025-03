Keski-Suomen hyvinvointialue hakee oikaisua vuoden 2025 rahoituspäätökseen

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu merkittäviltä osin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarvekertoimiin, jotka indikoivat kunkin alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Palvelutarvekertoimien laskennan pohjana käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotapahtumiin liitettyjä diagnoositietoja. Hyvinvointialueen tekemässä selvityksessä on havaittu, että palvelutarvekerrointen laskennassa käytetystä aineistosta on puuttunut Keski-Suomen osalta lähes 30 000 diagnoositietoa.

Kansallisen ohjeen mukaan vain hoitotapahtumaan suoraan liittyvät diagnoosit tulee kirjata potilaskertomukseen, mitä Keski-Suomen hyvinvointialue on noudattanut. Tarvelaskentaa varten pitkäaikaisten sairauksien diagnoosien voimassaolo tulisi kuitenkin varmistaa vuosittain yhdistämällä ne hoitotapahtumien kirjauksiin riippumatta siitä, liittyvätkö ne millään tavalla vuoden aikana tapahtuneisiin hoitotapahtumiin. Hyvinvointialueiden erilaisten käytäntöjen vuoksi niiden rahoituksen pohjana käytetyt tarvekertoimet eivät ole yhteismitallisia, mikä on johtanut Keski-Suomen kannalta epätarkoituksenmukaiseen rahoitukseen.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialue on hakemassa oikaisua vuoden 2025 rahoituspäätökseen (tiedote 6.3.)

Tulevaisuuskatsaus aluevaltuustoon

Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevaisuuskatsauksen ja strategian väliarvioinnin tavoitteena on tarjota näkemys hyvinvointialueemme tulevaisuuden mahdollisuuksista, haasteista ja tarvittavista toimenpiteistä seuraavalle valtuustokaudelle. Aluehallitus päätti merkitä strategian väliarvioinnin ja siihen liittyvät oheisaineistot tiedoksi sekä esitti aluevaltuustolle, että se merkitsee tulevaisuuskatsauksen ja strategian väliarvioinnin tiedoksi ja saattaa sen seuraavalle valtuustolle huomioon otettavaksi strategian päivittämistä varten.

Tulevaisuuskatsaukseen on yhteisen työskentelyn myötä valikoitunut tulevaisuuden 12 muutostekijää. Ne kuvaavat Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia, joihin tulee varautua tulevan valtuustokauden aikana. Muutostekijät ovat:

Globaali, kansallinen ja paikallinen taloustilanteen muutos

Ohjauksen, rahoituksen ja politiikan muutokset

Alueen kuntien elinvoiman ja talouden kehittyminen

Osaavan henkilöstön saatavuus ja työn tekemisen murros

Alueen väestössä tapahtuvien muutosten kehitys

Yhteisöllisyys ja asukkaiden aktiivisuus

Palveluntuottajakentän ja palvelutuotannon kehitys

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden kehitys

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi

Digitalisaation, tekoälyn ja teknologian kehitys

Varautuminen ja turvallisuustilanteen muutokset

Asukkaiden luottamus julkisiin palveluihin

Tulevaisuuskatsauksen ohella on myös tehty strategian väliarvio. Strategiaan on oltu pääosin tyytyväisiä ja se palvelee arvioinnin mukaan edelleen myös tässä ajassa. Strategiaa pidetään kunnianhimoisena, laajasti hyväksyttynä ja ajankohtaisena. Sen toteuttaminen on kuitenkin vasta alkanut ja se vaatii vielä konkretisointia ja jalkauttamista osaksi arkea. Taloudelliset haasteet vaikeuttavat strategian toimeenpanoa ja herättävät huolta strategian realistisuudesta.

Konkreettisina kehittämisehdotuksina visiota sekä missiota esitetään tarkennettavaksi, jotta hyvinvointialueen perustehtävä hoidon, huolenpidon ja pelastamisen osalta näkyisi selkeämmin. Jatkokehityksessä painopisteinä korostuvat talouden realiteetit, henkilöstön hyvinvointi, alueellinen tasa-arvo ja varautuminen.

Tällä hetkellä on myös hyvä mahdollisuus entisestään vahvistaa kuntien, Keski-Suomen liiton ja hyvinvointialueen kesken yhteistä tekemistä ja yhteistä suuntaa strategiatyössä Keski-Suomen parhaaksi.

Lue lisää:

Strategian väliarviointi ja tulevaisuuskatsaus 2030

Strategian toimeenpano-ohjelmat edistyneet hyvin

Hyvinvointialuestrategian toimeenpano-ohjelmat etenevät edelleen pääosin suunnitelman mukaisesti ja edistyvät hyvin, vaikka toiminta-aika on ollut strategian näkökulmasta varsin lyhyt. Aluehallitus merkitsi Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman seurannan tiedoksi ja lähetti sen muutettuna edelleen aluevaltuustolle tiedoksi merkittäväksi. Seurantaan nostetaan esille myös viime syksynä ilmenneet diagnoositietojen puutteet, jotka vaikuttavat hyvinvointialueen rahoitukseen.

Toimeenpano-ohjelma perustuu strategian menestystekijöihin. Keskeisiä aikaansaannoksia viime vuoden heinä-joulukuun osalta on kultakin osa-alueelta seuraavat:

Järjestämisen linjausten osalta palvelutuotannon tuotantosuunnitelma ja palveluverkon tarkennettu toimeenpanosuunnitelma osana palvelutuotantosuunnitelmaa valmistuivat.

Henkilöstöohjelman osalta varahenkilöstö on käynnistynyt onnistuneesti, palkkojen harmonisointisuunnitelma hyväksytty ja harmonisointi edennyt, työhyvinvointia tukevia käytäntöjä otettu käyttöön sekä oppilaitosyhteistyötä lisätty onnistuneesti ja Hyvaks Akatemia on käynnissä:

Tieto-ohjelman osalta uusi monikanavainen asiakaspalveluratkaisu käyttöönotettiin aikataulun mukaisesti vuoden 2025 alusta ja johdon työpöydän ensimmäinen roolikohtainen näkymä on otettu käyttöön.

Digitalisaatio-ohjelman osalta hyvinvointialueen digitaaliset palvelut on valmisteltu yhdeksi helppokäyttöiseksi asiointikanavaksi ja käyttöönotto on vaiheittaan kevään 2025 aikana.

TKKI-ohjelmassa on otettu käyttöön tutkimusyhteistyön ja innovaatioiden alusta sekä kehittämistoiminnan tuloksellisuutta on kasvatettu.

Osallisuuden ja kumppanuuksien osalta on ollut käytössä asukaspaneeli ja käyttöön on otettu koko alueen kattava asiakasraati ja järjestö-, palveluntuottaja- ja kuntayhteistyötä on vahvistettu.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelmakokonaisuuden osalta alueellista hyvinvointisuunnitelmaa on toteutettu yhteistyössä palveluiden ja kumppaneiden kanssa. Perhekeskustoiminta on sisällöllisesti monipuolistunut, ensilinja ja viranomaislinja toimivat koko maakunnassa.

Uudistamisohjelmassa on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä.

Suurimmiksi riskeiksi toimeenpano-ohjelman tavoitteiden saavuttamiselle nousee edelleen taloudellisen tilanteen lisäksi henkilöstön saatavuus ja riittävyys, palvelutarpeen kasvu sekä palvelutarpeen moninaistuminen. Samalla monet ohjelmien tavoitteet ovat sellaisia, joita voidaan toteuttaa menestyksekkäästi olemassa olevilla resursseilla, hyödyntäen uudella tavalla ajattelua sekä uudistamalla toimintamalleja, joka on myös uudistumisohjelman kantava teema.

Hyvinvointikertomus aluevaltuustolle

Hyvinvointikertomus kokoaa keskisuomalaisen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tilannekuvan sekä tehtyjä toimenpiteitä. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyvinvointikertomuksen 2023-2025 hyväksymistä.

Hyvinvointikertomus on laadittu yhteistyössä hyvinvointialueen palveluiden, kuntien sekä järjestöjen kanssa. Kertomusta täydentävät syksyllä 2024 käytyihin hyte-neuvotteluihin laaditut kuntakortit. Hyvinvointikertomus toimii samalla myös uuden valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmatyön pohjana.

Tällä valtuustokaudella on erityisesti keskitytty hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteiden ja yhteisövaikuttavuuden periaatteiden edistämiseen sekä yhteisen tietopohjan rakentamiseen. Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä on käynnistynyt uudenlaista verkostotyötä.

Hyvinvointikertomus on laadittu kolmen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden painopisteen kautta, joita ovat

arjen turvallisuus,

mielen hyvinvointi sekä

liikunnallisen elämäntapa.

Lue lisää:

Alueellinen hyvinvointikertomus

Aluehallitus perusti virkoja Jämsän sote-asemien tuotannon siirtymistä varten

Aluehallitus päätti perustaa ylilääkärin viran 1.6. sekä 18 terveyskeskuslääkärin virkaa, erikoislääkärin viran ja kaksi osastonhoitajan virkaa 1.9. alkaen. Jämsän alueen sote-asemien toiminta siirtyy hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi syyskuun alusta. Toiminnan aloittaminen ja lääkärien rekrytointi vaatii sen, että ylilääkäri alkaa työskennellä Keski-Suomen hyvinvointialueella jo alkukesästä 2025 alkaen ainakin osa-aikaisesti. Jämsän avosairaanhoidossa tulee työskentelemään 19 lääkäriä. Lisäksi toiminnan käynnistämiseen ja avosairaanhoidon, kiirevastaanoton sekä osastoiminnan esihenkilöiksi haetaan osastonhoitajia.

Muita asioita

Aluevaltuutetut Eetu Tuovila ja Tapio Puolimatka ovat tehneet valtuustoaloitteen syntymättömien lasten oikeuksien turvaamiseksi. Vastauksessa aloitteeseen tuodaan esille, että raskaudenkeskeytykseen sovellettavat säännökset ovat valtakunnallista lainsäädäntöä. Hyvinvointialue on sitoutunut lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen, hoitosuositusten sekä hyvinvointialueen strategian kirjauksiin tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä ihmislähtöisyydestä. Näitä periaatteita noudatetaan myös raskaudenkeskeytyksestä annettavassa neuvonnassa ja tuessa. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen sekä toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Aluehallitus päätti antaa valtuustoaloitteen eläinperäisten rasvojen käytön lisäämiseksi alueemme terveys- ja ruokapalveluissa johtajaylilääkäri Heikki Miettisen, palvelujohtaja Nina Peräsen ja ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoen valmisteltavaksi.

