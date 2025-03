Kokoomuksen Kilpi: Päihtyneenä ajaminen ja väärinpysäköinti kuriin – sähköpotkulautojen pelisäännöt vihdoin kuntoon

"Monet kaupungit ovat jo pitkään kaivanneet tehokkaampia keinoja hallita sähköpotkulautojen käyttöä. Nyt niille annetaan mahdollisuus säädellä toimintaa paikallisiin tarpeisiin sopivalla tavalla. Kyse ei ole rajoittamisesta vaan hallitusta kehityksestä, joka tukee kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta ja viihtyvyyttä", sanoo kansanedustaja ja liikennevaliokunnan jäsen Marko Kilpi.

Kilven mukaan mikroliikkumiseen tehdään nyt merkittäviä muutoksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uuden mikroliikenneluvan myötä kunnat voivat säädellä sähköpotkulautojen tarjontaa sekä asettaa pysäköintiä ja käyttöaikoja koskevia ehtoja.



Mikroliikenteelle säädetään promilleraja, joka on 0,5 promillea veressä tai 0,22 mg/l uloshengityksessä. Poliisi saa lisää valtuuksia valvoa päihtyneenä ajamista ja määrätä seuraamuksia. Liikenteenvalvoja saa jatkossa puhalluttaa kuljettajan ja kieltää ajon päihtymyksen vuoksi. Käyttöön otetaan uusi liikennemerkki ja tiemerkintä, joilla voidaan osoittaa kevyille sähköajoneuvoille tarkoitettuja kaistoja ja pysäköintialueita.



Kilven mukaan kunnat voivat jatkossa siirtää väärin pysäköityjä potkulautoja ja periä siirtokustannukset palveluntarjoajilta. Lisäksi kevyen sähköajoneuvon ja moottorilla varustetun polkupyörän kuljettajan ja matkustajan olisi ajon aikana yleensä käytettävä suojakypärää.



"Esimerkiksi sähköpotkulaudat tarjoavat ketterän ja päästöttömän tavan liikkua, mutta ilman selkeitä pelisääntöjä ne aiheuttavat myös vakavia ongelmia. Liikenneturvallisuus ei saa jäädä vapaaehtoisten sopimusten varaan, vaan tarvitaan lainsäädännöllisiä keinoja. Näillä muutoksilla voimme vähentää onnettomuuksia ja lisätä merkittävästi turvallisuutta", Kilpi painottaa.



Esityksen tavoitteena on vähentää sähköpotkulautaonnettomuuksia jopa 65 prosenttia. Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1.5.2025.