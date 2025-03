HSL:n kampanja: jokaisella on oikeus kulkea ilman häirintää joukkoliikenteessä

Helpompaa metromatkustamista uusien opasteiden ja ohjeiden avulla 7.3.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Opasteet ovat keskeinen osa matkustajien vaivatonta liikkumista asemilla ja terminaaleissa. Kehittämällä opasteita tavoitteenamme on tehdä matkustamisesta entistäkin helppokäyttöisempää ja sujuvampaa. Viimeisimpänä muutoksena olemme uudistaneet metromatkustamiseen liittyvät asemajulisteet, joiden asennus on parhaillaan käynnissä. Esimerkkinä opasteiden kehittämisestä on myös Rautatientorin metroaseman uudenlainen suuntaopaste, joka toteutettiin yhteistyössä Kaupunkiliikenteen kanssa vuoden 2024 paloturvallisuushankkeen yhteydessä.