Suomalaisyrityksille uusia kasvumahdollisuuksia NATO-markkinoilla - kutsu medialle yrityksen ja kirjan julkistustilaisuuteen

Finnish Operations Center on suomalaisyritysten kansainvälistymistä tukeva asiantuntijaorganisaatio, joka keskittyy erityisesti NATO-markkinoihin. FOC tarjoaa strategista neuvontaa, verkostoitumismahdollisuuksia, valmennuksia ja käytännön tukea yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa turvallisuus- ja puolustussektorilla. Yrityksen perustajina toimivat kokeneet liiketoiminnan ja turvallisuusalan asiantuntijat Teemu Anttila ja Harri Kulmala. Anttila on toiminut mm. Puolustusministeriön CIO:na sekä johtanut pohjoismaisen ICT-konsernin puolustusliiketoimintaa. Kulmalalla on yli 20 vuoden kokemus yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja teknologiavetoisten innovaatioiden edistämisestä.