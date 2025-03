Suomen sähköverkkojen horjuva tulevaisuus – ”Hajautetun energiantuotannon kasvuun on varauduttava nyt”

Schneider Electricin MCSeT 24 -keskijännitekojeisto on moderni ja innovatiivinen ratkaisu sähkönjakeluun 25.2.2025 14:07:15 EET | Tiedote

Schneider Electric on tuonut markkinoille MCSeT 24 -keskijännitekojeiston, joka täyttää sähkönjakelun tarpeet 24 kV:n nimellisjännitteellä. Sisätiloihin tarkoitettu MCSeT on SF6-vapaa ilmaeristetty keskijännitekojeisto, joka hyödyntää IoT-liitettävyyttä ja reaaliaikaista kunnonvalvontaa. Kojeistoon kuuluu innovatiivinen EvoPacT HVX - tyhjiökatkaisija, jonka käyttöikä on jopa 40 vuotta ja suorituskyky jopa 30 000 käyttökertaa. Energianhallinnan ja automaation edelläkävijä Schneider Electric on tuonut markkinoille MCSeT 24 -keskijännitekojeiston, joka on älykäs ja modulaarinen ratkaisu sähkönjakeluun. Se sisältää useita innovatiivisia ratkaisuja, kuten IoT-yhteyden ja kattavan kunnonvalvonnan etänä. MCSeT 24 on suunniteltu alan korkeimpia turvallisuusstandardeja silmällä pitäen. Kojeistoon integroidut suojausjärjestelmät ja reaaliaikaiset valvontaominaisuudet auttavat minimoimaan seisonta-ajat ja turvaamaan kriittiset toiminnot. Kojeiston ympärivuorokautinen, joustava etäkäyttö ja kunnon