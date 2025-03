Suomalaiset julkiset sähköautojen latauspalvelujen tarjoajat voivat nyt hyötyä liikenne-energian jakeluvelvoitteesta EU-direktiivin myötä

Virta harvinaiseen joukkoon Financial Timesin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalla 4.3.2025 11:10:14 EET | Tiedote

Suomalainen sähköautojen latausliiketoiminta-alustan kehittäjä Virta on kuudetta vuotta peräkkäin Financial Timesin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten 2025 FT 1000 -listalla. Virran lisäksi vain kymmenen muuta minkään toimialan yritystä on päässyt Financial Timesin listalle kuutena peräkkäisenä vuonna.