VR uudistaa matkustusluokat – raiteilta saa entistä yksilöllisempää palvelua

Nykyinen Ekstra-luokka on asiakkaiden hyvin tuntema ja pitämä. Sen nimeksi päivitetään Ekstra Rauhallinen kuvastamaan nimensä mukaisesti tilan hiljaisuutta ja rauhaa. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi työskentelyyn tai rauhoittumiseen matkan aikana.

Täysin uudet matkustusluokat ovat Ekstra Rento ja Ekstra Plus.

Nykyinen ravintolavaunun yläkerta on jatkossa Ekstra Rento, jossa voi ottaa rennosti ja nauttia ravintolavaunun antimista seurueen kesken. Ekstra Rento sopii esimerkiksi ystäväporukan kanssa matkustamiseen. Ekstra Rento sai innoituksensa asiakastoiveesta voida seurustella ravintolavaunun yläkerrassa nykyistä Ekstra-luokkaa vapaammin.

Ekstra Plus on matkustusluokka henkilökohtaista palvelua arvostaville. Se tulee Pendolino Plus -juniin, jotka alkavat liikennöidä Helsingistä Turkuun ja Ouluun loppuvuoden aikana. Ekstra Plus-luokan tilat nahkapenkkeineen ovat erityisen viihtyisät ja niissä on enemmän junahenkilökuntaa, kuten uutena tehtävänkuvana Ekstra-luokan palveluvastaava. Ekstra Plus -luokassa toteutuu myös mahdollisuus tilata ennakkoon paikalle toimitettava ateria, joka on asiakaskyselyissä yksi toivotuimpia palveluita.

Kaikissa Ekstra-luokissa tilan väljyys ja materiaalivalinnat luovat rauhaisampaa tunnelmaa matkustamiseen. Lämmin juoma ja vesi kuuluvat lipun hintaan.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota junamatkustamiseen entistä monipuolisempia vaihtoehtoja ja lisätä junamatkustamisen houkuttelevuutta entisestään. Uudistus selkeyttää matkustusluokkia ja niiden palveluita asiakkaille. Kehitystyössä on kuultu sekä asiakkaita että VR:n henkilöstöä.

”Junamatkalta toivotaan nyt yksilöllisyyttä. Uudistuksella vastaamme sekä hiljaista että rennompaa tilaa kaipaavien toiveisiin. Juna tuo elämään vapautta ja aikaa, jonka voi käyttää mieleisellään tavalla. Ekstra-luokat tarjoavat vaihtoehtoja sekä liikematkustajien että vapaa-ajan matkustajien tarpeisiin”, sanoo VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Marika Schugk.

Uudistuksen yhteydessä VR yhdenmukaistaa hinnoitteluaan. VR:n kaukoliikenteen matkalippujen hinnoittelu on ollut dynaamista jo vuodesta 2016, mutta nyt myös Ekstra-luokkien paikkalippujen hinnoittelu muuttuu dynaamiseksi. Lipun hinta vaihtelee paitsi reitin ja matkan pituuden, myös varausajankohdan ja kysynnän mukaan. Edullisin hinta Ekstra-luokkaan löytyy todennäköisimmin, kun on lippuostoksilla ajoissa ja suosii hiljaisempia lähtöjä. Dynaamisen hinnoittelun tavoitteena on tarjota asiakkaille enemmän valinnanvaraa hinnoissa.

Uudet Ekstra-luokat ja hinnoittelu tulevat juniin 25.3. alkaen, jolloin niihin voi ostaa lippuja. Junien sisätilojen opasteet päivitetään kertomaan Ekstra-luokkien sijainnit junassa kevään ja kesän aikana. Paikkalippunsa korottaminen Ekstra-luokkaan onnistuu myös matkan aikana joko konduktööriltä tai VR Matkalla -sovelluksessa.