Huuhkajat nimetty maaliskuun MM-karsintaotteluihin

Päävalmentaja Jacob Friis nimesi ensimmäisen Huuhkajat-ryhmänsä keskiviikkona Olympiastadionilla järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Tilaisuudessa julkistettiin myös miesten A-maajoukkueen uusi taustaryhmä. Lars Stensgaard ja Tim Sparv liittyvät joukkueen taustaryhmään valmentajina. Sergio Almenara aloittaa Huuhkajien erikoistilannevalmentajana. Stensgaard ei ole joukkueen mukana vielä maaliskuun otteluissa – tanskalainen aloittaa tehtävässään heinäkuussa. Lue lisää: Tässä on Huuhkajien uusi taustaryhmä

Päävalmentaja Friis nimesi joukkueeseen 25 pelaajaa. Marraskuun UEFA Nations League -otteluihin verrattuna joukkueessa nähdään useita uusia pelaajia. HJK:n keskuspuolustaja Ville Tikkanen valittiin ensimmäistä kertaa A-maajoukkueeseen. Vålerengan laitapuolustaja Noah Pallas palaa Huuhkajiin yli vuoden tauon jälkeen. Cracovian keskuspuolustaja Arttu Hoskonen on sivussa maaliskuun otteluista loukkaantumisen takia.

Huuhkajien MM-karsinnat käynnistyvät maaliskuussa kahdella vierasottelulla. Malta isännöi Suomea Ta' Qalissa perjantaina 21. maaliskuuta Suomen aikaa kello 21.45, minkä jälkeen Huuhkajat kohtaa Liettuan Kaunasissa maanantaina 24. maaliskuuta kello 19.00.

Huuhkajat maaliskuun MM-karsintaotteluissa

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen, Venezia FC

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Robert Ivanov, Eintracht Braunschweig

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Daniel O’Shaughnessy, HJK

Ville Tikkanen, HJK

Leo Väisänen, Austin FC

Jere Uronen, AIK

Tuomas Ollila, Paris FC

Noah Pallas, Vålerenga Fotball

Nikolai Alho, Asteras Tripolis

Adam Ståhl, Djurgårdens IF

Kaan Kairinen, AC Sparta Praha

Glen Kamara, Al-Shabab FC

Matti Peltola, D.C. United

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Anssi Suhonen, SSV Jahn Regensburg

Robin Lod, Minnesota United FC

Oliver Antman, Go Ahead Eagles

Fredrik Jensen, FC Augsburg

Benjamin Källman, Cracovia

Joel Pohjanpalo, Palermo FC

Teemu Pukki, HJK

Daniel Håkans, Lech Poznan

