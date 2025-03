Uusi tutkimus tarjoaa mahdollisuuden omaishoitajien tilanteen parantamiseen

Väitös: Sepelvaltimotautikohtauksen aikainen kammiovärinä tai -tiheälyöntisyys altistaa sydänäkkikuolemalle vuosienkin päästä 11.3.2025 08:40:00 EET | Tiedote

Äkillinen sydänkuolema on merkittävä uhka sepelvaltimotautipotilaille. Lääketieteen lisensiaatti Minna Järvensivu-Koivusen väitöstutkimus valottaa äkillisen sydänkuoleman esiintyvyyttä nykyaikana. Tutkimus paljastaa, että sepelvaltimotautikohtauksen aikainen elvytykseen johtava kammiovärinä tai -tiheälyöntisyys on riskitekijä äkilliselle sydänkuolemalle myös vuosien päästä, toisin kuin aiemmin on arveltu.