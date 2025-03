Otava julkaisee Sylvester Stallonen muistelmat lokakuussa 2025

Pohjoismaisen rikoskirjallisuuden supertähti Emelie Schepp saapuu Suomeen – juuri julkaistu Kuolema heinäkuussa on intensiivinen ja yllättävä ja siinä on vahva henkilökohtainen tausta 10.3.2025 14:41:34 EET | Tiedote

Ruotsalainen bestseller-kirjailija Emelie Schepp vierailee Suomessa 25. maaliskuuta. Schepp tunnetaan erityisesti syyttäjä Jana Berzeliuksesta kertovasta kirjasarjastaan, jota on myyty maailmanlaajuisesti yli 3,5 miljoonaa kappaletta yli 30 maassa. Kirjasarjasta on tehty myös tv-tuotanto. Scheppin ensimmäinen stand alone -romaani Kuolema heinäkuussa julkaistiin Suomessa helmikuussa, ja teos on jo saanut lukijoilta ja kriitikoilta kiitosta mm. intensiivisestä juonestaan ja inhimillisestä lämmöstään.